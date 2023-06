Russischer Vizeminister: Westliche Währungen verlieren Einfluss auf Russland

Der stellvertretende Minister für wirtschaftliche Entwicklung Russlands Wladimir Iljitschew hat in einem Interview für RT am Freitag gesagt, dass der Dollar und der Euro ihre bisherige Dominanz im russischen Zahlungsverkehr infolge der Sanktionspolitik der USA verloren haben.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolski, RIA Nowosti

Der Anteil des US-Dollars und des Euros an den Zahlungen Russlands im Außenhandel ist von 90 Prozent Anfang 2022 auf weniger als 50 Prozent zum Jahresende eingebrochen und wird weiter sinken. Dies teilte der stellvertretende russische Minister für wirtschaftliche Entwicklung Wladimir Iljitschew am Freitag am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg RT mit. Entdollarisierung: Pakistan bezahlt die erste Lieferung russischen Öls in chinesischen Yuan Das sei Folge der von Washington geführten Sanktionspolitik, die mehr Länder auf der ganzen Welt dazu veranlasst hat, auf Abrechnungen in nationalen Währungen umzusteigen. Russland hat im vergangenen Jahr aktiv damit begonnen, Dollar und Euro bei seinen Auslandszahlungen durch andere Währungen zu ersetzen und die Zahl der Bankkonten und Transaktionen zwischen Unternehmen und Finanzinstituten, die in westlichen Währungen abgewickelt werden, drastisch zu reduzieren. Abhängig von verschiedenen Szenarien rechnet das russische Finanzministerium damit, dass der Anteil von Dollar und Euro bis zum Jahresende 2023 auf 10 bis 15 Prozent sinken wird, erklärte Iljitschew. Der Anteil des Rubels im Zahlungsverkehr zwischen den Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion (EurAsES) wird seiner Prognose zufolge im Jahr 2023 75 Prozent erreichen. "Außerhalb des EurAsES und der ehemaligen Sowjetunion gehören China und die arabischen Staaten zu den Ländern, die sich am schnellsten vom Dollar abwenden. Wir haben ein beträchtliches Volumen an Zahlungen in Rupien mit Indien erreicht", so der Beamte. Asiatische Länder – einschließlich China – haben sich für Russland zu wichtigen Handelspartnern entwickelt, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen gewinnt rasch an Dynamik. Russland und China haben die Verwendung ihrer eigenen Währungen im Handel beschleunigt, was beiden Ländern zugutekommt. Russischer Diplomat: Ägypten beantragt BRICS-Beitritt Offiziellen Zahlen zufolge stieg der bilaterale Handel zwischen China und Russland im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 34 Prozent – auf ein Rekordhoch von 190 Milliarden US-Dollar. Laut Iljitschew haben sich Moskau und Peking nun ein neues Handelsziel von 300 Milliarden Dollar bis 2030 gesetzt. Der Beamte verriet auch, dass Russland und der Iran sich in der Endphase eines Freihandelsabkommens befinden, das "unseren gesamten Handel umfasst" und noch in diesem Jahr unterzeichnet werden soll. Es wird erwartet, dass das Abkommen für russische Unternehmen von großem Nutzen sein wird, da sie von den notorisch hohen iranischen Ausfuhrzöllen befreit würden. Ähnliche Freihandelsabkommen werden derzeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Indonesien ausgehandelt und sollen in einigen Jahren in Kraft treten, erklärte Iljitschew. Mehr zum Thema – Niedergang der US-Währung läuft – BRICS-Länder rüsten sich für Schlacht gegen US-Dollar

