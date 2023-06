Russischer Diplomat: Ägypten beantragt BRICS-Beitritt

Der russische Botschafter in Kairo hat mitgeteilt, dass Ägypten einen Antrag auf Beitritt zur BRICS-Gruppe gestellt hat. Das Land sei an der Entwicklung des Handels und anderer Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland interessiert, sagte er.

Quelle: Legion-media.ru © Karen Hovsepyan

Der russische Botschafter in Kairo, Georgi Borisenko, hat am Mittwoch mitgeteilt, dass Ägypten einen Antrag auf Beitritt zur BRICS-Gruppe (der fünf Gründerstaaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) gestellt hat. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert den russischen Diplomaten mit den Worten: "Ägypten hat einen Antrag auf Beitritt zur BRICS-Gruppe gestellt, denn eines der Vorhaben, mit denen sich die BRICS[-Staaten] derzeit befassen, besteht darin, den Handel weitestgehend auf alternative Währungen [zum US-Dollar] umzustellen, sei es auf nationale Währungen oder eine neue gemeinsame Währung. Ägypten ist daran sehr interessiert." Dem russischen Diplomaten zufolge sei Ägypten außerdem sehr daran interessiert, den Handel sowie andere Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit insbesondere mit Russland zu entwickeln. Derzeit werden dafür neue Zahlungsmechanismen der Handelsgeschäfte geschaffen. Das Treffen der BRICS-Außenminister hatte am 2. Juni in Kapstadt stattgefunden. An dem Treffen nahmen die Außenminister von insgesamt zwölf weiteren Staaten des globalen Südens teil, die ebenfalls den Wunsch geäußert haben, dieser Union beizutreten. Es handelt sich dabei um Argentinien, Bangladesch, Venezuela, Gabun, die Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Indonesien, Iran, die Union der Komoren, Kuba, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Mehr zum Thema – Entdollarisierung: Pakistan bezahlt die erste Lieferung russischen Öls in chinesischen Yuan

