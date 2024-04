Zypern: EU strebt Flüchtlings-Deal mit Libanon an

Um eine neue Flüchtlingskrise in die EU zu verhindern, will Brüssel nun an einem Abkommen mit dem Libanon arbeiten. Unter anderem um unerwünschte Migration zu verringern, hat die EU zuletzt auch neue Deals mit Ägypten und Tunesien getroffen.

Quelle: AFP © KENZO TRIBOUILLARD

Um die Einreise syrischer Flüchtlinge in die EU zu verhindern, wird nach Angaben von Zyperns Präsident Nikos Christodoulidis nun auch an einem Abkommen mit dem Libanon gearbeitet. "Wir wollen dem Libanon helfen, mit den Flüchtlingen umzugehen, damit nicht noch mehr nach Zypern kommen", sagte das Staatsoberhaupt der EU-Inselrepublik im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Migrationsabkommen vor dem aus? Tunesien lehnt EU-Finanzhilfen ab Das Paket umfasse nicht nur den finanziellen Aspekt, betonte Christodoulidis. Es gehe auch um die Unterstützung libanesischer Institutionen wie zum Beispiel der Streitkräfte. Letztere seien ein stabilisierender Faktor für den Libanon. Die aktuelle Situation in Zypern beschrieb Christodoulidis als kritisch. "Ich muss hier die deutlichsten Worte verwenden: Es reicht. Wir sind nicht in der Lage, noch mehr syrische Flüchtlinge aufzunehmen." Den Angaben des Staatschefs zufolge kamen in den vergangenen zwei, drei Monaten fast täglich Syrer aus dem Libanon in Zypern an. Derzeit seien fast sieben Prozent der Bevölkerung Migranten. Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat hatte die Republik Zypern zuletzt etwa 920.000 Einwohner. Unter anderem um unerwünschte Migration zu verringern, hat die EU zuletzt auch neue Kooperations- und Unterstützungsabsprachen mit Ägypten und Tunesien getroffen. Sie sehen Finanzhilfen für die Länder in Milliardenhöhe vor. Mehr zum Thema – Migrationsabkommen: EU will Ägypten milliardenschweres Finanzierungspaket zusagen

