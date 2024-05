Dresden: 17-Jähriger gesteht Angriff auf SPD-Politiker

In der Nacht zum Sonntag hat Presseberichten zufolge ein 17-jähriger Jugendlicher den Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke am Freitagabend gestanden. Die Ermittlungen zu den übrigen Tätern dauern an.

Quelle: Legion-media.ru © Dts Nachrichtenagentur

Nach Berichten der lokalen Presse hat in der Nacht zum Sonntag ein 17-jähriger Jugendlicher den Angriff auf den SPD-Kandidaten bei den Europawahlen, Matthias Ecke, in Dresden gestanden. Der Minderjährige sei mit seiner Mutter in einem Dresdener Polizeirevier erschienen und habe die Tat eingeräumt, berichten mehrere Zeitungen übereinstimmend. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel schreibt am Sonntag, das sächsische Landeskriminalamt habe dies auf eine Anfrage hin bestätigt. Der geständige Jugendliche sei bislang nicht polizeibekannt gewesen. Die Ermittlungen zu den übrigen Verdächtigen dauerten an, sagte der Sprecher. Der SPD-Politiker Ecke wurde am Freitagabend auf offener Straße in Dresden-Striesen beim Plakatieren angegriffen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach dem Transport ins Krankenhaus operiert werden musste. Ursprünglich hieß es, der Politiker sei von einer Gruppe von vier Personen attackiert worden. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Mehr zum Thema - Dresden: Der sächsische EU-Kandidat der SPD wurde beim Plakatieren krankenhausreif geschlagen

