Medienberichte aus Odessa: Nach Luftangriffen Explosionen in der Stadt und Umgebung

In der Stadt Odessa und dem gleichnamigen Gebiet ist heute Nachmittag Luftalarm ausgerufen worden. Anschließend soll es zu Explosionen in Odessa selbst sowie in der Stadt Tschernomorsk gekommen sein. Über mögliche Opfer ist derzeit nichts bekannt.

Quelle: Sputnik © Стрингер/РИА Новости

In Odessa und in der Nähe der Stadt Tschernomorsk im Gebiet Odessa ist es heute Nachmittag zu Explosionen gekommen. Zuvor war um 16.19 Uhr für die gesamte Region ein Luftalarm ausgelöst worden. Dies berichtet RIA Nowosti unter Berufung auf die Nachrichtenagentur RBK-Ukraina, die auf Telegram meldete: "Von der lokalen Öffentlichkeit wird über Explosionen in Odessa und in der Gegend von Tschernomorsk berichtet." Professor der Universität Odessa: Ukrainer "werden langsam sauer auf die USA" Am gestrigen Freitag hatte Sergei Lebedew, der Koordinator der Untergrundbewegung in der Stadt Nikolajew, gegenüber RIA Nowosti erklärt, die russischen Truppen hätten die Hafenanlagen von Odessa angegriffen und einen Hangar mit Wasserdrohnen zerstört (RT DE berichtete). Bereits am Freitagabend wurde im Gebiet Odessa Luftalarm ausgelöst. Am Morgen erklärte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets, Oleg Kiper, dass Einrichtungen der kritischen Infrastruktur getroffen worden seien. Später präzisierte er seine Aussage und ergänzte, dass Hafenanlagen beschädigt worden seien. In den vergangenen Tagen hat das russische Militär in der gesamten Ukraine Einrichtungen in den Bereichen Energie, Rüstungsindustrie, Militärverwaltung und Kommunikation angegriffen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, dass die russische Armee bei den Kämpfen mit den ukrainischen Streitkräften weder Wohngebäude noch die soziale Infrastruktur beschießt. Mehr zum Thema - Kalenderblatt: Vor 80 Jahren wurde Odessa befreit

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.