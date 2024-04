Niger veranstaltet Proteste gegen US-Militärpräsenz

Die Organisatoren lobten die nigrischen Machthaber für die Diversifizierung der Beziehungen zu Nationen, einschließlich Russlands, die die Souveränität des Landes respektieren.

Tausende von Demonstranten, darunter auch Regierungsvertreter, haben am Samstag in Nigers Hauptstadt Niamey den Abzug der US-Armee aus dem westafrikanischen Land gefordert, das im vergangenen Jahr die französischen Truppen von seinem Territorium verabschiedet hatte. Die Proteste unterstützten die Entscheidung der nigrischen Militärregierung vom 16. März, ein Militärabkommen mit Washington aufzukündigen, und warfen den USA zugleich vor, Niger das Recht zu verweigern, seine Partner und die Art der Zusammenarbeit, die im Kampf gegen den Terrorismus hilfreich sein kann, selbst zu wählen. Das zehnjährige Kooperationsabkommen hatte rund 1.000 amerikanischen Soldaten und zivilen Auftragnehmern erlaubt, in dem Binnenstaat zu operieren. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Le Sahel sagte Oberst Ibro Amadou, ein Mitglied der Militärregierung, zu den Demonstranten: "Wir haben 'Nein' zu den Franzosen gesagt; sie haben schließlich gepackt und sind gegangen. Heute sagen wir 'Nein' zur amerikanischen Militärpräsenz; auch sie werden gehen." Analyse Afrika im Aufbruch: Die Achse des Widerstands in der Sahelzone Seitdem Präsident Mohamed Bazoum im Juli vergangenen Jahres durch einen Staatsstreich abgesetzt wurde, hat die neue Führung der ehemaligen französischen Kolonie die Zusammenarbeit mit westlichen Partnern überprüft, die zuvor von der gestürzten Zivilregierung engagiert worden waren. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich beendete im Dezember auf Anweisung der Militärregierung von Niamey ihren Truppenabzug und begründete dies mit angeblichen internen Einmischungen und dem Versagen bei der Bekämpfung islamischer Terroristen in der Sahelzone. Washington hingegen besteht auf der Aufrechterhaltung pragmatischer Beziehungen zum Militärregime von Niamey und schließt einen Rückzug aus dem afrikanischen Land aus. Das Pentagon hat erklärt, dass es die nigrischen Behörden bezüglich der Aufhebung des Militärpakts "weiterverfolgt und um Klärung bittet", während es gleichzeitig nach einer Möglichkeit sucht, die amerikanischen Truppen im Land zu halten. Niamey hat sich in Sicherheitsfragen an Russland gewandt, obwohl die USA ihre Besorgnis über die Beziehungen der Militärführung zu Moskau zum Ausdruck gebracht haben. Letzten Monat verpflichteten sich der Übergangsführer Abdourahamane Tchiani und der russische Präsident Wladimir Putin, ihre Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus in der Sahelzone zu koordinieren. Lokalen Medienberichten zufolge hatte ein russisches Militärfrachtflugzeug in der vergangenen Woche ein Team von Ausbildern und verschiedene Ausrüstungen transportiert, um die nigrische Armee bei der Terrorismusbekämpfung zu unterstützen. Am Samstag lobte die "Synergie des Organisations de la Société Civile", welche die Proteste gegen die US-Militärpräsenz organisiert hatte, die Putschisten in Niamey dafür, dass sie sich gegen "imperialistische Nationen" gestellt haben, die die sozioökonomischen, sicherheitspolitischen und kulturellen Interessen des Landes unterdrückt hätten. Laut Mohamed El Kebir, dem Vorsitzenden der zivilgesellschaftlichen Koalition, haben Partnerschaften mit westlichen Regierungen Niger daran gehindert, sich seit seiner Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 aus der Abhängigkeit von Entwicklungshilfe zu befreien. Niger: Rauswurf der USA beendet auch deutsche Präsenz im Sahel Kebir behauptete, dass in den letzten zehn Jahren infolge der Stationierung ausländischer Truppen eine "exponentielle Anzahl" von Zivilisten und nigrischen Militärangehörigen durch eine "importierte merkantile Terrortruppe" getötet worden sei. "Der Beweis dafür ist, dass das beeindruckende militärische Arsenal des Pentagons und der CIA, bestehend aus Drohnen, Satelliten und der kostenlosen Bereitstellung unseres Funkspektrums durch die politische Verantwortungslosigkeit des damaligen Regimes, es nie möglich gemacht hat, diese vielen Tragödien zu vermeiden", erklärte er. "Dies ist der Ort, um die fruchtbare Zusammenarbeit mit den brüderlichen Ländern der AES [Allianz der Sahel-Staaten] und Togo sowie mit der Türkei, Russland, China, Iran, Nordkorea, Indien, Pakistan und all jenen zu begrüßen, die uns ihre Solidarität in der dynamischen Initiative zum Schutz unseres Heimatlandes gezeigt haben", erklärte der Aktivist. Mehr zum Thema ‒ Pistorius in Niamey: Nimmt Niger die Bundeswehr-Soldaten als "Geiseln"?

