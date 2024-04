Trump macht Biden für iranischen Angriff auf Israel verantwortlich

Der republikanische Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahlen im November hat dem Amtsinhaber vorgeworfen, "unglaubliche" Schwäche zu zeigen, und meinte, "das wäre nie passiert, wenn ich Präsident wäre".

Der ehemalige US-Präsident und derzeitige Spitzenkandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen im November, Donald Trump, hat behauptet, dass US-Präsident Joe Biden einen Teil der Schuld an dem massiven Drohnen- und Raketenangriff Irans auf Israel vom Samstag trägt. Der republikanische Spitzenkandidat behauptete, dass die mangelnde Führungsstärke des demokratischen Amtsinhabers Teheran ermutigt habe. Am späten Samstagabend feuerte Iran mehrere Wellen von Raketen und Kamikaze-Drohnen auf Israel ab. Teheran erklärte, die Angriffe seien eine Vergeltung für die "zahlreichen Verbrechen des zionistischen Regimes, einschließlich des Angriffs auf die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus". Vergeltungsschlag Teherans gegen Israel – Dutzende iranischer Drohnen gestartet Am 1. April wurde das iranische Konsulat in Damaskus, Syrien, vermutlich durch einen israelischen Luftangriff zerstört, bei dem sieben Offiziere der Quds-Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde (IRGC), darunter zwei hochrangige Generäle, getötet wurden. Während der Sprecher der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), Daniel Hagari, berichtete, dass die überwiegende Mehrheit der von Iran an diesem Wochenende abgefeuerten Geschosse von der Luftabwehr abgefangen wurde, behaupteten iranische Staatsmedien, dass mehrere israelische Militäreinrichtungen getroffen worden seien. In einer Rede vor Anhängern in Schnecksville, Pennsylvania, sagte Trump am Samstag, die iranischen Angriffe hätten stattgefunden, "weil wir große Schwäche zeigen". "Die Schwäche, die wir gezeigt haben, ist unglaublich, und es wäre nicht passiert, wenn wir im Amt wären", sagte er. Abschließend bekräftigte er seine "absolute Unterstützung" für Israel. Trump hat auch mehrere ähnliche Botschaften auf seiner Plattform Truth Social gepostet, darunter eine mit den Worten: "Das hätte nie passieren dürfen ‒ Das wäre NIE passiert, wenn ich Präsident wäre!" Trump hatte seinem demokratischen Rivalen zuvor vorgeworfen, weltweit nicht durchsetzungsfähig genug zu sein, und hatte wiederholt behauptet, Biden sei für das Amt ungeeignet. Meinung Die Unfähigkeit Bidens ist unfassbar – Er sollte nach seiner Baby-Enthauptungslüge zurücktreten Als unverhohlener Befürworter Israels hat Trump während seiner Amtszeit die seit Jahrzehnten besetzten syrischen Golanhöhen als israelisches Gebiet anerkannt. Außerdem hat er Jerusalem offiziell als Israels Hauptstadt anerkannt und die US-Botschaft 2018 von Tel Aviv dorthin verlegt. Am Mittwoch sagte er vor Reportern in Atlanta, Biden habe Israel "im Stich gelassen". Obwohl er Israel weiterhin unterstützt, hat sich Biden in letzter Zeit zunehmend kritisch gegenüber Premierminister Benjamin Netanjahu geäußert und dabei die zunehmenden zivilen Opfer im Gazastreifen im Rahmen der laufenden israelischen Militäraktion gegen die Hamas angeführt. In einem Interview mit MSNBC im vergangenen Monat deutete Biden an, dass der israelische Premierminister mit seinem harten Kurs einen "großen Fehler" begehe. Biden wies jedoch darauf hin, dass Washington Israel "niemals verlassen wird" und es weiterhin mit Waffen versorgen wird, egal was passiert. Mehr zum Thema ‒ IDF: Israel erwägt Reaktion auf iranischen Angriff

