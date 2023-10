Die Unfähigkeit Bidens ist unfassbar — Er sollte nach seiner Baby-Enthauptungslüge zurücktreten

Von Thomas J. Penn

US-Präsident Joe Biden ist die Verkörperung all dessen, was in der US-Gesellschaft schief gelaufen ist. Er ist das Ergebnis einer Nation, die eine selbstzerstörerische Geldpolitik betreibt, welche eine Gesellschaft vorübergehend von jeglicher Rechenschaftspflicht und Verantwortung befreit. Er ist eine Schande für die Gründer der Vereinigten Staaten und das Gründungsdokument, und er stellt auch eine klare und gegenwärtige Gefahr für die Welt dar.

In den vergangenen zwei Jahren hat der Konflikt in der Ukraine zu Recht die Schlagzeilen dominiert. Dieser Stellvertreterkrieg ist an und für sich schon brandgefährlich und könnte einen heißen Dritten Weltkrieg entfachen. Genau genommen befindet sich die Welt bereits in einem Weltkrieg, aber dieser Kampf wird von Stellvertretern um die Kontrolle des Geldsystems geführt, denn heiß ist er noch nicht. Washington möchte die korrupte und entartete, auf dem Dollar basierende Weltordnung aufrechterhalten, während Russland versucht, das Spielfeld zu begradigen. Mit diesem Konflikt ist die Welt dem Dritten Weltkrieg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs so nahegekommen wie nie zuvor.

In den letzten Tagen hat sich die Berichterstattung jedoch auf die Krise im Nahen Osten verlagert. Hamas-Kämpfer organisierten einen beispiellosen Angriff auf Israel und töteten dabei zahlreiche Zivilisten. Die israelischen Streitkräfte wurden offenbar von dem Angriff überrascht. Als Reaktion darauf hat die israelische Regierung die gesamte Zivilbevölkerung des Gazastreifens von der Versorgung mit Lebensmitteln, Strom und Medikamenten abgeschnitten und anschließend einen beispiellosen Luftangriff auf den Gazastreifen gestartet, bei dem weite Strecken der Wohngebiete ausgelöscht und zahlreiche Palästinenser getötet wurden. Die IDF scheint nun Kräfte zu sammeln, um einen massiven Bodenangriff auf Gaza vorzubereiten. Sollten andere regionale Akteure wie die von Iran unterstützte Hisbollah voll in die Kämpfe hineingezogen werden, könnte Iran selbst zur Zielscheibe Israels werden. Die Gefahr für einen heißen Dritten Weltkrieg ist enorm.

Inmitten des Hamas-Angriffs auf Israel häuften sich die Berichte über Gräueltaten, wie sie in jedem großen bewaffneten Konflikt vorkommen. Eine dieser angeblichen Gräueltaten lautet, dass Hamas-Kämpfer etwa vierzig Babys enthauptet hätten. Eine so schreckliche Begebenheit wie vierzig enthauptete Babys hat die Kraft, eine Wut auszulösen, wie es nur wenige Ereignisse vermögen. Natürlich besteht der Instinkt darin, alle Personen auszulöschen, die es wagen würden, eine solch abscheuliche, verachtenswerte Tat auszuführen. Emotionen übernehmen einfach die Oberhand, und Gräueltaten, die begangen werden, um eine solch schreckliche Tat zu "rächen", werden einfach akzeptiert.

Es gibt hier nur ein Problem. Niemand scheint in der Lage zu sein, die Berichte über die vierzig enthaupteten Säuglinge bestätigen zu können. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es keinerlei Beweise dafür, dass auch nur ein Baby von der Hamas enthauptet wurde. Nicht eins! Das ist ein großes Problem, vor allem, wenn der sogenannte Leader of the Free World in einem offenen Forum diese Behauptungen ohne den geringsten Beweis wiederholt. Und nicht nur das: Biden bestand darauf, dass er selbst den Fotobeweis gesehen hätte, was sein eigenes Büro als unwahr bezeichnete.

Dem gelegentlichen Beobachter, sogar jemandem, der noch nie eine Zeitung gelesen hat, sollte bewusst sein, dass Washington Israel unter allen Umständen unterstützt. Das ist seit Jahrzehnten der Fall. Vergessen Sie Humanität, Demokratie, Freiheit und all die anderen Parolen. Washington unterstützt Israel, denn Israel bietet Washington ein Sprungbrett in den Nahen Osten. Israel ist immer der Vorwand, den Washington benutzt, um seine Interessen in der Region zu schützen, nämlich die Dollar-Hegemonie.

Aus demselben Grund stützt Washington die Ukraine, um zu versuchen, Russland einzudämmen und es daran zu hindern, eine neue Währungsordnung zu schaffen. Ich habe beschrieben, wie der Status des Dollars in der Welt Washingtons außenpolitische Entscheidungen lenkt, was Sie hier und hier nachlesen können. Natürlich ist Bidens Außenpolitik, wie die seiner Vorgänger, darauf ausgerichtet, den Dollar um jeden Preis zu verteidigen. Nur so kann Washington seine Defizitausgaben auf Kosten der Nationen der Welt und der US-amerikanischen Bevölkerung aufrechterhalten.

Aber was unterscheidet Biden von seinen Vorgängern? Im Grunde ist es seine völlige Inkompetenz. Wir haben eine Situation in der Ukraine, in der Washington weiterhin Hunderte Milliarden an gedrucktem Papiergeld in das Kiewer Regime pumpt, während der Dritte Weltkrieg jederzeit beginnen könnte. Nun haben wir den Nahen Osten zu dieser tödlichen Mischung hinzugefügt, die nur einen einzigen Funken braucht, um die Welt völlig in Brand zu setzen und einen nächsten Weltkrieg auszulösen.

Was also tut Biden als Reaktion auf die nicht bestätigten Berichte, wonach 40 Babys von der Hamas enthauptet wurden, eine Behauptung, die an und für sich schon der Funke sein könnte, der die gesamte Region in ein massives Inferno aus Tod und Zerstörung zu stürzen? Versucht er, die Situation zu beruhigen? Fordert er die Welt auf, auf die Fakten und Beweise zu warten, die jeder vernünftige Mensch in einer Gesellschaft, in der der gesunde Menschenverstand und die Rechtsstaatlichkeit vorherrschen, verlangen würde?

Nein, Biden behauptet in einem öffentlichen Forum, dass diese Gräueltat nicht nur begangen wurde, sondern dass er selbst fotografische Beweise dafür gesehen hat! Dann, später, widerspricht sein eigenes Büro seinen Lügen. Die Israelis haben keinerlei Beweise für diese Behauptung vorgelegt, die Hamas bestreitet, eine solche Gräueltat begangen zu haben. Natürlich versuchten Bidens Beamte, die die Dimension dieses kolossalen Schlamassels erkannten, schnell zu reagieren und seine unverhüllten Lügen zu "korrigieren". Zu wenig, zu spät. Wie kann das sein? In was für einer Welt leben wir, in der jemand, der so unfähig wie Biden ist, mit solchen Lügen durchkommt, die die gesamte Menschheit gefährden? Sind wir wirklich so verblödet worden? Anscheinend schon.

Joe Biden stellt eine klare und gegenwärtige Gefahr nicht nur für die US-Verfassung, sondern für die ganze Welt dar. Seine Lügen, insbesondere die jüngsten, haben das Potenzial, den gesamten Nahen Osten in eine Hölle auf Erden zu verwandeln und die Welt in einen Weltkrieg zu ziehen. Joe Biden hat im Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten nichts zu suchen. Er ist eine Schande für gute und anständige Menschen auf der ganzen Welt und gehört nicht in die Nähe der Schalthebel der Macht. Möge Gott den Seelen derer gnädig sein, deren Leben durch diesen völlig inkompetenten Mann ruiniert wurden und noch werden.

Thomas J. Penn ist US-Amerikaner und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Er war Unteroffizier der Infanterie bei der US Army. Penn studierte Finanzwirtschaft sowie Management und verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf den Finanzmärkten. Sie können ihn auf Twitter unter @ThomasJPenn erreichen.

Mehr zum Thema - Putin: "Wollen die USA etwa den Libanon bombardieren oder was sollen die Flugzeugträger dort?"