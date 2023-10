Biden erzählt dreiste Lüge über "enthauptete Babys" – Weißes Haus korrigiert ihn

Der US-Präsident Joe Biden wurde bei einer seiner wahrscheinlich bislang dreistesten Lügen in der Öffentlichkeit ertappt. Beamte des Weißen Hauses schalteten sich sofort ein und versuchten, seine Behauptung zu korrigieren und "klarzustellen".

Quelle: AP © Susan Walsh

Nachdem US-Präsident Joe Biden behauptet hatte, "bestätigte Bilder" von militanten Palästinensern gesehen zu haben, die in Israel "Kinder enthaupten", haben US-Beamte dies nun dementiert. Sie erklärten, er habe keine Bilder gesehen und lediglich Behauptungen der israelischen Regierung und Medienberichte weitergegeben. Israelische Armee kann Berichte über angebliche "Baby-Morde" der Hamas nicht bestätigen Während Biden am Mittwoch in einer Rede vor jüdischen Entscheidungsträgern erklärte, er sei schockiert über die Fotos, die brutale Handlungen gegen israelische Babys zeigten, erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses später gegenüber der Washington Post, dass den Beamten die beschriebenen Bilder nicht bekannt seien. Sie fügten hinzu, dass sie, obwohl Biden von "bestätigten" Bildern gesprochen habe, keine unabhängige Bestätigung für die Berichte über die Enthauptung von Kindern während eines großen Hamas-Angriffs auf Israel am vergangenen Wochenende hätten. "Der Präsident stützte seine Kommentare über die angeblichen Gräueltaten auf die Behauptungen des Sprechers des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und auf Medienberichte aus Israel", berichtete die Post unter Berufung auf das Weiße Haus. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) erklärten auf Anfrage von The Intercept, sie "konnten die Behauptung nicht offiziell bestätigen", betonten aber, dass "man davon ausgehen kann, dass es passiert ist und man dem Bericht Glauben schenken kann". "Frauen, Kinder, Kleinkinder und ältere Menschen wurden in einer ISIS-Aktion brutal abgeschlachtet, und wir sind uns der abscheulichen Taten bewusst, zu denen die Hamas fähig ist", sagte ein IDF-Sprecher gegenüber dem Blatt. Nach dem Überraschungsangriff der bewaffneten palästinensischen Gruppen am vergangenen Samstag machte eine Reihe ähnlicher Anschuldigungen die Runde, darunter die Behauptung, die Kämpfer hätten israelische Frauen vergewaltigt. Auch Biden griff diese Anschuldigungen Anfang der Woche auf und sagte, dass Frauen "vergewaltigt, angegriffen [und] als Trophäen vorgeführt" worden seien. Die Los Angeles Times fügte einem kürzlich erschienenen Meinungsartikel einen redaktionellen Vermerk bei, in dem sie feststellte, dass "solche Berichte nicht bewiesen sind". Israelische Abgeordnete fordert den Einsatz von "Waffe des Jüngsten Gerichts" gegen Gaza Als Vergeltung für den Angriff der Hamas hat die IDF eine Reihe von Luftangriffen auf den Gazastreifen durchgeführt, bei denen Wohngebiete getroffen und in einigen Fällen ganze Wohnblocks dem Erdboden gleichgemacht wurden. Nach Angaben lokaler Behörden wurden seit Samstag rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mindestens 1.100 im Gazastreifen, wo es auch mehr als 5.000 Verletzte gegeben haben soll. Die seit Langem bestehende israelische Blockade des Gazastreifens wurde in den letzten Tagen ebenfalls verschärft, nachdem die Regierung eine "vollständige Belagerung" ausgerufen hatte, um den Zustrom von Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten in das dicht besiedelte Gebiet zu unterbinden. Mehr zum Thema - Updates zur Eskalation in Nahost: Israel bittet Deutschland um Munition für Kriegsschiffe

