Israelische Abgeordnete fordert den Einsatz von "Waffe des Jüngsten Gerichts" gegen Gaza

Die Situation im Nahen Osten gerät immer mehr außer Kontrolle. Nun hat ein Mitglied der israelischen Knesset aus der Regierungspartei sogar gefordert, dass der Gazastreifen mit Atomraketen "platt gemacht" werden sollte.

Quelle: AP © Hassan Eslaiah

Israel sollte die Jericho-Raketen einsetzen, um den Gazastreifen nach den Angriffen der Hamas vom Wochenende "gnadenlos zu demontieren", sagte die Abgeordnete Revital Gotliv. Gotliv ist Mitglied der Knesset aus den Reihen des Likud, der Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu. Geschehen in Israel könnte zu regionalem Krieg anwachsen "Jericho-Rakete! Jericho-Rakete! Strategischer Alarm. Bevor man die Einführung von Streitkräften in Betracht zieht. Waffe des Jüngsten Gerichts! Das ist meine Meinung. Möge Gott all unsere Kraft bewahren", postete Gotliv am Montag auf X (früher Twitter), laut einer Maschinenübersetzung aus dem Hebräischen. Jericho ist der Name einer israelischen ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM), deren jüngste Version in der Lage ist, fast überall auf der Welt einzuschlagen. Es wird allgemein angenommen, dass Israel über 100 - 200 nukleare Sprengköpfe verfügt, was die Regierung in Westjerusalem weder bestätigt noch dementiert hat. Am Dienstag ließ Gotliv ihrem Beitrag über Atomraketen einen weiteren folgen, in dem sie dazu aufrief, den Gazastreifen zu vernichten und platt zu machen". "Nur eine Explosion, die den Nahen Osten erschüttert, wird diesem Land seine Würde, Stärke und Sicherheit zurückgeben! Es ist Zeit, den Jüngsten Tag zu küssen. Schießen von starken Raketen ohne Limit. Nicht ein Stadtviertel platt machen", postete sie. "Sonst haben wir nichts getan." "Nicht mit Slogans, sondern mit durchschlagenden Bomben. Ohne Gnade!", fügte Gotliv hinzu. X kennzeichnete ihren Beitrag als potenziellen Verstoß gegen die Regeln gegen gewalttätige Äußerungen, löschte ihn aber nicht, da er als im öffentlichen Interesse liegend angesehen wurde. Updates zur Eskalation in Nahost: Hamas greift die israelischen Stadt Aschkelon mit Raketen an In mehreren anderen Beiträgen forderte Gotliv die israelische Regierung auf, den Gazastreifen gnadenlos zu beschießen "und die Vernichtung des Gazastreifens" anzuordnen. Sie lobte auch US-Präsident Joe Biden für seine "flammende Rede, die der Hamas gezeigt hat, dass wir mit unserer Absicht, sie vom Angesicht der Erde zu tilgen, nicht allein sind". Die Hamas, eine militante Palästinensergruppe, die einen Großteil des Gazastreifens kontrolliert, hat am Samstag die "Operation Al-Aqsa-Flut" gestartet, Raketen abgefeuert und Kommandos tief in israelisches Gebiet geschickt. Die israelischen Verteidigungskräfte reagierten mit der Bombardierung des Gazastreifens und der Abschaltung aller Versorgungseinrichtungen. Bis Dienstagnachmittag zählten die israelischen Behörden mindestens 900 Tote und 2.600 Verletzte. Die palästinensischen Behörden im Gazastreifen zählten seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten mindestens 830 Tote und weitere 4.250 Verletzte. Mehr zum Thema - Medien: US-Regierung diskutiert Zusammenlegung der Hilfe für Ukraine und Israel



