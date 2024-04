Israel droht Türkei mit Sanktionen wegen Ankaras Exportbeschränkungen

Die Türkei verhängte wegen des Vorgehens Israels im Gazastreifen Ausfuhrbeschränkungen gegen das Land. Das Außenministerium Israels versprach eine Gegenantwort sowohl von seiner eigenen Seite als auch von seinen "Freunden" - den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Quelle: Legion-media.ru © Steinach

Israel kündigt Sanktionen gegen die Türkei als Reaktion auf die Ankaras Exportbeschränkungen an. Dies gab der israelische Außenminister Israel Katz bekannt und drohte, dass auch die USA aufgefordert würden, restriktive Maßnahmen zu ergreifen. Dem Diplomaten zufolge habe Ankara durch sein Vorgehen gegen Handelsabkommen mit Tel Aviv verstoßen, weshalb Israel eine "umfangreiche Liste" türkischer Waren erstellen werde, deren Einfuhr verboten werden soll. Bis Waffenruhe im Gazastreifen: Türkei schränkt Ausfuhren nach Israel ein Überdies werde der Staat "an die pro-israelischen Länder und Organisationen in den Vereinigten Staaten appellieren, nicht mehr in der Türkei zu investieren und die Einfuhr von Produkten aus der Türkei zu verhindern", und werde auch "seine Freunde im amerikanischen Kongress bitten", die Verletzung der Gesetze durch die Türkei zu untersuchen und "entsprechende Sanktionen zu verhängen". Katz zufolge opfere der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan durch seine Unterstützung der palästinensischen militanten Gruppe Hamas "einmal mehr die wirtschaftlichen Interessen des türkischen Volkes". Nach Angaben der Times of Israel, die sich auf Daten der Union der türkischen Exporteure und des statistische Zentralamts Turkstat beruft, beliefen sich die türkischen Exporte nach Israel im vergangenen Jahr auf insgesamt 5,4 Milliarden US-Dollar, während sie im Jahr davor 7 Milliarden US-Dollar betrugen. Zuvor hatte das türkische Handelsministerium Beschränkungen für die Ausfuhr von 54 Arten von Industriegütern nach Israel verhängt, bis eine Waffenruhe im Gazastreifen erreicht ist und ein ausreichender und ununterbrochener Fluss humanitärer Hilfe in die Region gewährleistet ist. Mehr zum Thema – Nicaraguas Klage schlecht vorbereitet – dennoch zeigt sie Deutschlands Heuchelei

