Medien: USA bauen Waffendepot in der europäischen Arktis

Dass Schweden und Finnland der NATO beigetreten sind, ändert nach Aussage der Führung des Militärbündnisses die Sicherheitslandschaft in der Region. Im hohen Norden werde derzeit nach Orten gesucht, um Waffenlager für die NATO anzulegen.

Quelle: AFP © Jonathan NACKSTRAND

Washington überlegt, nach dem jüngst erfolgten Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO ein massives Waffenlager in den nordischen Ländern zu errichten, sagte Generalleutnant Christopher Mohan, der stellvertretende Kommandeur des US-Heereskommandos für Ausrüstung, in einem Interview mit Breaking Defense. NATO: Schwedens militärische Integration soll bald abgeschlossen sein Die beiden Länder beantragten die Aufnahme in das von den USA geführte Bündnis im Mai 2022 und nannten dabei den Ukraine-Konflikt als Bedrohung ihrer Sicherheit. Finnland wurde bald aufgenommen, aber der Beitritt Schwedens verzögerte sich durch Meinungsverschiedenheiten mit der Türkei und Ungarn. Auch wenn Mohan die möglichen Orte für das neue Lager nicht verriet, merkte er an, dass das Militärbündnis gerade sichte, welche Ausrüstung und welche Orte im hohen Norden und der Arktis am besten geeignet seien. "Die Hinzufügung der NATO-Partner ändert die Sicherheitslandschaft und unsere Verantwortung als Teil der NATO", erklärte der General den Medienvertretern am Rande des jährlichen Global-Force-Symposiums der US-Armee am Freitag. Norwegen könnte, wie US-Generalmajor Ronald Ragin zitiert wurde, ein möglicher Lagerort für NATO-Waffen werden. Die NATO habe zwei vorbereitete Waffenlager (APS) in Deutschland und weitere in den Niederlanden, Polen, Belgien und Italien, berichtete Breaking Defense. Sie suche weitere Orte "insbesondere im hohen Norden", während die Spannungen um die Ukraine zunehmen, erläuterte das Medium, nun, da Finnland und Schweden Teil der Organisation seien. Nach Mohan ist EUCOM-Chef General Christopher Cavoli dafür verantwortlich, die Veränderungen voranzutreiben und einen Plan zu erstellen, der "Finnland und Schweden umarmt und in das Unternehmen NATO integriert, und das wird für einige Veränderungen vor Ort sorgen". Mehr zum Thema ‒ Schweden will keine dauerhaften NATO-Stützpunkte auf seinem Gebiet

