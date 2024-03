Medwedew nennt Joe Biden eine "Schande für die USA"

Der frühere Präsident und langjährige Premierminister Russlands, Dmitri Medwedew, hat am Freitagmorgen die Rede des US-Präsidenten Joe Biden zur Lage der Nation kommentiert. Dabei nannte er Biden ein "verrücktes, geistig behindertes Individuum", das für Nazis kämpfe und eine Schande für die USA sei.

Quelle: Gettyimages.ru © Chip Somodevilla

US-Präsident Joe Biden hätte seinen Vorgänger Franklin Delano Roosevelt in seiner Rede zur Lage der Nation nicht erwähnen sollen, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Ex-Präsident Dmitri Medwedew, in einem Kommentar auf der Plattform X am Freitag. Im Gegensatz zu Roosevelt mache er den USA nur Schande, begründete Medwedew seine Meinung: "In der Rede zur Lage der Nation verglich sich Biden mit Franklin Delano Roosevelt. Das ist ein lausiger Vergleich. Offensichtlich nicht zu seinen Gunsten. Er ist eine Schande für die Vereinigten Staaten!" Medwedew erinnerte daran, dass der 32. US-Präsident zwar ein gebrechlicher Mann im Rollstuhl war, aber Amerika aus der Depression herausgeholt habe. Biden hingegen sei ein "verrücktes, geistig behindertes Individuum, das sich in den Kopf gesetzt hat, die Menschheit in die Hölle zu ziehen". Außerdem, so der Ex-Präsident und langjährige Regierungschef Russlands weiter, kämpfte Roosevelt gemeinsam mit Verbündeten, einschließlich der UdSSR, für den Frieden, während "Biden aktiv und beharrlich versucht, den Dritten Weltkrieg auszulösen". Roosevelt kämpfte "gegen die Faschisten, während Biden für sie kämpft", schloss Medwedew. Mehr zum Thema - "Ukraine ist Russland und das ist nicht verhandelbar"- Medwedew zieht strategische Grenzen Russlands

