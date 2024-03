Kiew verärgert über Südkorea-Tournee russischer Ballerina

Die Gastspiele des Bolschoi-Theaters in Südkorea sorgen für diplomatische Verstimmungen. Die ukrainische Botschaft kritisiert den Auftritt der Ballerina Swetlana Sacharowa und fordert internationale Partner auf, die Zusammenarbeit mit russischen Künstlern einzustellen.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Odinokow

Die ukrainische Botschaft in Südkorea hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie das bevorstehende Ballett Modanse kritisiert, das vom 17. bis 21. April in Seoul stattfinden soll. Auf der Bühne soll unter anderem die Ballerina Swetlana Sacharowa stehen. Das Stück, das in Zusammenarbeit mit dem französischen Modehaus Chanel entstand, wurde 2019 im Bolschoi-Theater in Moskau uraufgeführt. Unter Hinweis auf deren Unterstützung für die russische Regierung bezeichnete Kiew Auftritte von Künstlern aus dem "Aggressorstaat" als absolut inakzeptabel und forderte Südkorea auf, die kulturelle Zusammenarbeit mit Moskau einzustellen. "Bei allem Respekt für Meinungspluralismus und den inklusiven Charakter des Kulturaustauschs fordern wir unsere internationalen Partner auf, die kulturelle Zusammenarbeit mit dem kriminellen russischen Regime und seinen Kulturvertretern auszusetzen", so die ukrainische Botschaft. Auch die Delegation der Europäischen Union in Südkorea sprach sich gegen die Ballettaufführungen aus. Protest gegen Auftritt der russischen Opernsängerin Anna Netrebko angekündigt Ein namentlich nicht genannter Botschaftsvertreter sagte der Korea Times, Kiew lehne die Aufführung auch deshalb ab, weil das Bolschoi-Theater von einem "engen Freund" des russischen Präsidenten geleitet werde. Der Dirigent Waleri Gergijew, der seit kurzem sowohl das Bolschoi-Theater als auch das Mariinski-Theater in Sankt Petersburg leitet, gehört zu den Künstlern, die in der Ukraine wegen ihrer Unterstützung für die russische Regierung auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Die Gastspiele russischer Künstler seien "normale Konzertaktivitäten", die auf direkten Vereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien beruhten, reagierte die russische Botschaft in Südkorea. Versuche, Meisterwerke der russischen Kultur abzusagen, seien albern. "An die Ausschreitungen der ukrainischen Diplomaten und ihrer europäischen Kollegen könnte man sich bereits gewöhnen, aber dieses Mal haben sie sich selbst übertroffen", hieß es weiter. Die Botschaft begrüße den kulturellen Austausch zwischen Russland und Südkorea und sei bereit, diesen aktiv zu fördern. "Das koreanische Publikum kann russische Oper und russisches Ballett erleben, zeigt großes Interesse daran und verliebt sich in die weltberühmten Werke russischer Komponisten und Schriftsteller", hieß es in einer Stellungnahme. Das Außenministerium der Republik Korea teilte lediglich mit, dass die Aufführungen von privater Seite organisiert und durchgeführt werden. Swetlana Sacharowa wurde in der ukrainischen Stadt Luzk geboren und besuchte die Ballettschule in Kiew, ist aber russische Staatsbürgerin und Mitglied des Bolschoi-Ensembles. Sie gilt derzeit als eine der besten Ballerinas der Welt. Von 2007 bis 2011 war sie Abgeordnete der regierungsnahen Partei Einiges Russland. Dieses Jahr wurde sie als Putins Vertraute bei den kommenden Präsidentschaftskandidaten registriert. Mehr zum Thema - Russischer Musiker wirkt in neuer Apple-Kampagne mit – er selbst nutzt Huawei

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.