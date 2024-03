"Russland schafft Raum für Freundschaft und Freiheit": Weltjugendfestspiele in Sotschi beendet

Die einwöchigen Weltjugendfestspiele in Sotschi, an denen Teilnehmer aus mehr als hundert Ländern mitwirkten, sind zu Ende gegangen. Der russische Präsident Wladimir Putin hielt zum Abschied eine Ansprache an die Teilnehmer.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti / Ramil Sitdikow

Die Türen Russlands werden immer offen sein für junge Menschen aus verschiedenen Ländern und ihre größten Vorhaben, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei der Abschlusszeremonie der Weltjugendfestspiele in Sotschi. "Ich möchte, dass ihr wisst: Ganz Russland ist jetzt euer Freund. Wir haben immer offene Türen für euch, für alle eure edlen Vorhaben", fügte er hinzu. Und er betonte: "Bei den Weltjugendfestspielen hat sich Russland bemüht, für euch eine Atmosphäre der Freiheit, Kreativität und Freundschaft zu schaffen. Ich hoffe, es ist gelungen." "Es geht um die Liebe" ‒ Starregisseur Emir Kusturica kommt zu Russlands Jugendfestival Putin erklärte zudem, dass es in der Welt keinen Platz für Exklusivität, Arroganz und Ausgrenzung gebe und dass das Streben nach einer gerechten Weltordnung die Welt transparenter, demokratischer, nachhaltiger, ausgeglichener und sicherer machen werde. Das Festival war von Russlands Staatschef gleichfalls eröffnet worden, allerdings wandte sich Putin damals in einem Videoformat an die Jugendlichen. In seinem Grußwort zum Start der Festspiele war er auf die Dialogbereitschaft Russlands eingegangen, auf die Multinationalität als besondere Stärke des Landes und auf eine Zukunft ohne Diktat, Doppelmoral und Lügen, so die Nachrichtenagentur TASS. Die große Zahl der Festivalbesucher sei der beste Beweis für das riesige Interesse an Russland, das der ganzen Welt offen stehe, betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Zum Weltjugendfestival, das im russischen Staatsgebiet Sirius in Sotschi stattfand, kamen 20.000 Teilnehmer aus mehr als 180 Ländern. Junge Führungskräfte aus Wissenschaft, Bildung, Freiwilligenarbeit, Kultur, Wirtschaft und Sport nahmen daran teil. Bei der Eröffnung der Festspiele sagte Präsident Putin, dass der Dialog zwischen jungen Menschen aus verschiedenen Ländern es ermöglichen werde, ihre Träume von einer gerechten Welt zu verwirklichen. Im Rahmen des Festivals hielten unter anderem Denis Manturow, Vizepremierminister Russlands, German Gref, Vorstandsvorsitzender der Sberbank, Dmitri Medwedew, Vizepräsident des russischen Sicherheitsrates, und der Starregisseur Emir Kusturica Vorträge für die Teilnehmer. Mehr zum Thema - Weltjugendfestival in Russland beginnt

