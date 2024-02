"Es geht um die Liebe" ‒ Starregisseur Emir Kusturica kommt zu Russlands Jugendfestival

Der serbische Starregisseur Emir Kusturica trotzt erneut den Versuchen der EU, Russland und sein kulturelles Leben zu isolieren ‒ er wird bei den russischen Jugendfestspielen auftreten. Und über die Liebe sprechen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Wie der Regisseur selbst gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte, wird eines der Hauptthemen seiner Gespräche mit den Teilnehmern des Internationalen Jugendfestivals in Russland die Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung des Menschen durch die Liebe sein. "Ein Mensch wird über die Liebe definiert", betonte Kusturica und sagte: "Wir veranstalten in Serbien das Küstendorf-Festival, das für junge Menschen geschaffen wurde ‒ eine Plattform, die sie mit ihren Autorenfilmen nutzen können, inmitten derer, die im Autorenkino bereits etwas erreicht haben. Ich hoffe, dass in Sotschi, wie in 'Küstendorf', die Menschen, die dort auftreten und denen die jungen Leute begegnen werden, ihnen etwas zu sagen haben werden." "Die Zukunft Europas ist in großer Gefahr": Emir Kusturica im Exklusivinterview Ein anderes Thema, das Emir Kusturica in seiner Rede beim Marathon der Gesellschaft "Snanije" im Rahmen des Festivals ansprechen wird, ist seine Liebe zu Russland und zukünftige Projekte in diesem Land. Der Regisseur betonte in einem Gespräch mit Journalisten: "Ich sage und werde es für den Rest meines Lebens sagen: Ich liebe Russland. Ich liebe die russische Literatur. Ich liebe sowjetische Filme. Ich möchte die russische Staatsbürgerschaft erwerben, weil ich mich als Teil der russischen Kultur fühle. Sie ist ungewöhnlich tiefgründig und reichhaltig, sodass sie nicht ausgelöscht werden kann, selbst Versuche, dies zu tun, wirken lächerlich. Und das moderne Kino sollte zur Entwicklung dieser großen Kultur beitragen, und zu diesem Zweck sollten Filme gemacht werden, die aus dem Herzen kommen. Das ist eine Art von Film, der die Wahrheit sagt, das Gute lehrt, Gefühle weckt und inspiriert." Die Internationalen Jugendfestspiele finden vom 1. bis 7. März auf Anordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Bundesterritorium "Sirius" statt. Die Gäste werden auch in Sotschi empfangen, in dessen Nähe das Bundesterritorium liegt. An dem Festivalprogramm werden 20.000 Menschen teilnehmen, die Hälfte davon Ausländer, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Der Bildungsmarathon "Snanije.Perwyje", bei dem auch Emir Kusturica auftreten wird, findet vom 2. bis 6. März statt. Die wichtigsten Vorträge werden auf dem 24-Stunden-Medienkanal Snanije.TV ausgestrahlt. Mehr zum Thema - Alles auf Russisch – Kusturica verfilmt Dostojewski und einen der modernen russischen Romane

