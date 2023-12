Ägyptisch-russischer Handel im Aufwind

Der Handel zwischen Russland und Ägypten befindet sich laut Russlands Handelsvertreter in dem nordafrikanischen Land im Aufwind. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, sobald Kairo ein Freihandelsabkommen mit der Eurasischen Wirtschaftsunion abgeschlossen hat.

Quelle: Legion-media.ru © Zoonar GmbH RM

Der Handel zwischen Russland und Ägypten wird bis Ende des Jahres ein Volumen von sieben Milliarden US-Dollar erreichen, sagte Alexei Tewanjan, Russlands Handelsvertreter in dem nordafrikanischen Land, in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit RIA Nowosti. Tewanjan zufolge ist dieser Anstieg zum großen Teil auf die gestiegenen Exporte nach Ägypten zurückzuführen. Russlands Atombehörde eröffnet Vertretung in Kairo: KKW El Dabaa soll bis 2028 in Betrieb gehen "Die positive Dynamik im gegenseitigen Handel hat sich 2023 fortgesetzt. … Bis zum Ende dieses Jahres erwarten wir, dass der Handelsumsatz um ein Viertel [im Vergleich zum Vorjahr] steigen wird", erklärte der Beamte und fügte hinzu, dass sich dieser Trend im nächsten Jahr wahrscheinlich fortsetzen wird. Im Jahr 2022 stieg der Handelsumsatz zwischen Moskau und Kairo im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf über sechs Milliarden US-Dollar. Tewanjan wies darauf hin, dass ägyptische Unternehmen im Zuge der wachsenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit zunehmend bereit sind, im Handel mit Moskau von westlichen auf nationale Währungen umzusteigen. "In den letzten Jahren sind Dollar und Euro in Ägypten knapp geworden, weshalb es immer wieder zu Problemen bei der Bezahlung bereits gelieferter Waren kommt. In diesem Zusammenhang haben die ägyptischen Partner großes Interesse an der Umstellung auf Zahlungen in Landeswährung bekundet", sagte er. Der Handelsvertreter wies darauf hin, dass landwirtschaftliche Güter und Ausrüstungen die vielversprechendsten Bereiche für ein Handelswachstum sind. Er fügte hinzu, dass Russland bis 2023 zu den wichtigsten Getreidelieferanten Ägyptens, einem der größten Weizenimporteure der Welt, gehört und mehr als acht Millionen Tonnen in das Land geliefert hat. "Unser Pflanzenöl und unser Stahl sind ebenfalls sehr beliebt. Die entwickelte lokale Kabelindustrie hat eine große Nachfrage nach Kupfer, und die Möbel- und Bauindustrie nach Holz", so Tewanjan. Moskau und Kairo arbeiten zudem an einem Freihandelsabkommen mit der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU), das zu einer weiteren Diversifizierung des Handels beitragen soll. Laut Tewanjan befinden sich die Gespräche über dieses Abkommen in der Endphase. "Der Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen Ägypten und der EAWU wird den Zugang unserer Waren zum ägyptischen Markt vereinfachen", fügte er hinzu. Mehr zum Thema - Softpower ohne Kolonialismus – Russlands Afrika-Politik am Beispiel Kraftwerke und Energieträger

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.