Niederländischer Armeekommandant drängt auf Vorbereitung für möglichen Krieg mit Russland

Die Niederlande sollten über "ausreichende Abschreckungsmittel" gegen einen möglichen Gegner, insbesondere Russland, verfügen, meint Generalleutnant Martin Wijnen. Putin betont wiederholt, Moskau habe keinen Grund, gegen NATO-Mitglieder in den Krieg zu ziehen.

Quelle: Gettyimages.ru © Harry Langer/DeFodi Images

Generalleutnant Martin Wijnen, Befehlshaber der niederländischen Armee, hat in einem Interview mit De Telegraaf gesagt, dass das Land auf einen möglichen militärischen Konflikt mit Russland vorbereitet sein sollte. Wijnen ist der Ansicht, dass die Niederlande dem Beispiel Finnlands und der baltischen Staaten folgen sollten, für die "Vorbereitung etwas Selbstverständliches" ist, weil sie an Russland grenzen. Er behauptete: "Wir sollten nicht denken, dass wir eine Sicherheitsgarantie haben, nur weil wir 1.500 Kilometer entfernt sind." Russland, so der Generalleutnant, verstehe "nur eine Sprache – die Sprache starker Streitkräfte", und die Niederlande müssten über "ausreichende Mittel zur Abschreckung" eines möglichen Gegners verfügen. Analyse Die Russen kommen! Am 19. Dezember behauptete Admiral Michel Hofman, der Generalstabschef der belgischen Armee, dass sich Europa dringend auf einen möglichen Konflikt mit Russland vorbereiten muss. Laut Hofman besteht keine direkte Bedrohung für Brüssel, aber ein Risiko für die baltischen Staaten und Moldawien. Tschechiens Präsident Petr Pavel bezeichnete Russland ebenfalls als "Bedrohung Nummer eins" und behauptete, dass sich die europäischen Streitkräfte auf eine mögliche Konfrontation mit Moskau vorbereiten. Der tschechische Staatschef sagte: "Alle Armeen nehmen diese Bedrohung ernst, alle Armeen bereiten sich auf die Möglichkeit eines Konflikts hoher Intensität in Europa vor." Kremlsprecher Dmitri Peskow antwortete auf Pavels Äußerungen, dass nicht Russland Europa bedrohe, sondern das Gegenteil der Fall sei. Die EU sei "ein Kontinent unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten von Amerika" und gehöre der NATO an, "die sich mit all ihrer militärischen Macht" auf Russlands Grenzen zubewege. Putin wies auch darauf hin, dass Moskau keinen Grund habe, einen Krieg gegen NATO-Mitgliedstaaten zu führen. Mehr zum Thema - RT DE-Exklusiv: Lawrow — Wir bereiten uns darauf vor, dass die gesteckten Ziele verwirklicht werden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.