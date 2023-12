Erdoğan vergleicht Netanjahu mit Hitler

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einer Rede am Mittwoch den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu mit Adolf Hitler verglichen und damit nicht nur in Israel für Empörung gesorgt. Mit historischen Fakten nimmt Erdoğan es in jedem Fall nicht so genau.

Quelle: Gettyimages.ru © Janos Kummer/Getty Images

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in einer Rede am Mittwoch mit Adolf Hitler verglichen. Wörtlich sagte das Staatsoberhaupt der Türkei vor Wissenschaftlern in Ankara: "Wir haben Israels Nazilager in Stadien gesehen, nicht wahr? Was ist das? Wie unterscheidet ihr euch von Hitler? Gibt es irgendetwas, das Netanjahu weniger getan hat als Hitler? Nein." Er bezog sich damit offenbar auf Videos in sozialen Netzwerken, die in einem Stadion internierte Gefangene, offenbar Palästinenser, zeigen. Außerdem kritisierte Erdoğan Deutschland für sein Schweigen zum israelischen Vorgehen in Gaza: "Ich sage das ganz klar, schauen Sie: Deutschland zahlt auch heute noch den Preis für das, was Hitler getan hat. Deshalb schweigt Deutschland, es hat seinen Kopf gesenkt." Netanjahu hat inzwischen auf die Rede des türkischen Präsidenten in scharfer Form reagiert. Er sagte im israelischen Fernsehen: "Erdoğan, der Genozid an den Kurden begeht, der einen Weltrekord bei der Inhaftierung von Journalisten hält, die sich seiner Herrschaft entgegenstellen, ist der Letzte, der uns Moralpredigten halten kann." Während der Herrschaft von Adolf Hitler kamen in dem von Nazideutschland entfachten Zweiten Weltkrieg rund 60 Millionen Menschen (20 Millionen auf dem asiatisch-pazifischen und 40 Millionen auf dem europäischen Kriegsschauplatz) ums Leben, darunter etwa 27 Millionen Sowjetbürger, zum überwiegenden Teil Zivilisten. Die Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza wird aktuell mit etwa 21.000 angegeben. Die Angaben zur Zahl der Todesopfer unter Zivilisten im Konflikt zwischen der türkischen Zentralregierung und der PKK schwanken je nach Quelle stark im mittleren vierstelligen bis unteren fünfstelligen Bereich. Mehr zum Thema - Hitlervergleiche und Schröder-Bashing: Ansichten einer deutschen Botschafterin

