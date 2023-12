Iranischer General in Damaskus durch israelische Raketen ermordet - Iran kündet Vergeltung an

Drei israelische Raketen sollen es gewesen sein, die den General der iranischen Revolutionsgarden, Seyyed Razi Mousavi, in Damaskus töteten. Offiziell hat sich Israel noch nicht dazu bekannt, aber in der israelischen Presse finden sich Aussagen israelischer Militärs, die daran keine Zweifel hegen.

© TasnimNews

Ein General der iranischen Revolutionsgarden, Seyyed Razi Mousavi, wurde heute in Damaskus durch einen israelischen Raketenangriff getötet. Die iranischen Revolutionsgarden haben nach einer Meldung des iranischen Press-TV angekündigt, das "falsche und kindermordende zionistische Regime" werde einen Preis für diesen Mord zahlen. Iran: "Die USA sollten Israels Genozid, die Kriegsverbrechen und die humanitäre Blockade beenden" General Mousavi war ein enger Mitarbeiter von Quasem Soulemani, der 2020 im Irak durch US-amerikanische Drohnen ermordet wurde, als er auf dem Weg zu diplomatischen Verhandlungen war, was den USA bekannt war. Die damalige iranische Antwort bestand in einem - angekündigten - Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt im Irak. Auch Mousavi war bereits mehreren Mordversuchen entgangen. Die Israelis werfen ihm vor, für die Belieferung der Hisbollah mit iranischen Waffen verantwortlich gewesen zu sein. Er soll auch deren Anführer, Hassan Nasrallah, nahe gestanden haben, was diesen Anschlag noch gefährlicher macht - die israelische Armee hat ihre Angriffe auf den Südlibanon verstärkt und gestern einen Luftangriff auf eine Stellung geflogen, die sie als ein Kommandozentrum der Hisbollah bezeichnete. Die israelischen Bemühungen, eine direkte Konfrontation mit der Hisbollah auszulösen, haben sich also verstärkt. Kaum anzunehmen, dass ein israelischer Angriff auf ein solches Ziel ohne Wissen und Zustimmung der Vereinigten Staaten stattfindet. Auch diese haben ihre Vorwürfe gegen den Iran in den letzten Tagen erneuert und behauptet, eine iranische Drohne habe ein Schiff vor der indischen Küste angegriffen. Auf israelischer Seite löste dieser Mord Jubel aus. So tweetete Asher Ben Lulu, ehemaliger Kommandeur des nördlichen Kommandos der israelischen Streitkräfte: "Die Ermordung von Razi Mousavi ist Israels bedeutender Offensivschritt im Norden. Zum ersten Mal verlangen sie von den Iranern einen Preis für ihren bedeutenden Anteil an der Führung der Kämpfe gegen Israel. Es ist äußerst wichtig, von der Verteidigungslinie, die Israel einschlägt, zu kreativen Offensivmaßnahmen wie dem aktuellen Attentat überzugehen." Inzwischen hat sich der iranische Präsident Ibrahim Raisi geäußert. Israel werde mit Gewissheit einen Preis für seinen kriminellen Akt bezahlen. Diese hinterhältige Handlung sei ein weiterer Beleg für die Verzweiflung des zionistischen Besatzerregimes. Mehr zum Thema - Pentagon wirft Teheran Angriff auf Öltanker vor Indien vor



