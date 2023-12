Selenskij trifft sich mit Biden

Wladimir Selenskij besucht diese Woche die Vereinigten Staaten und wird am Dienstag mit Joe Biden zusammentreffen. Der Besuch soll das "unerschütterliche Engagement der USA für die Unterstützung des ukrainischen Volkes" unterstreichen, betonte das Weiße Haus.

Quelle: AFP © KEVIN LAMARQUE

US-Präsident Joe Biden hat seinen ukrainischen Amtskollegen für den 12. Dezember ins Weiße Haus eingeladen, um über die "dringenden Bedürfnisse der Ukraine und die entscheidende Bedeutung der fortgesetzten Unterstützung der Vereinigten Staaten in dieser kritischen Zeit" zu sprechen, "während Russland seine Raketen- und Drohnenangriffe verstärkt", heißt es in einer Presseerklärung des Weißen Hauses. Zudem soll Selenskij auf Einladung des Mehrheitsführers Chuck Schumer und des Minderheitsführers Mitch McConnell im US-Senat sprechen. Selenskij reist nach Washington zu einem Zeitpunkt, zu dem die Aussichten auf eine Bewilligung von Hilfsgeldern für die Ukraine für das kommende Jahr unklar sind. Bidens Regierung hatte dafür mehr als 60 Milliarden US-Dollar beantragt. Der Gesetzentwurf ist noch nicht im Kongress behandelt worden. Immer mehr republikanische Abgeordnete sprechen sich gegen weitere Hilfen aus, da sie befürchten, dass Washington die Kampfhandlungen nur verlängert, ohne eine klare Strategie zur Beendigung des Konflikts zu haben. US-Senat blockiert weitere Ukraine-Hilfen Die beiden Staatschefs hatten sich zuletzt vor drei Monaten im Weißen Haus getroffen. Damals bekräftigte Biden sein Versprechen, die Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland "so lange wie nötig" militärisch und wirtschaftlich zu unterstützen. Am Sonntag war Selenskij in Buenos Aires, wo er an der Amtseinführung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei teilnahm. Es war sein erster Besuch in Lateinamerika seit Ausbruch des Krieges. Mehr zum Thema – Ukraine: Wer zahlt bei Staatsbankrott?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.