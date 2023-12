Putin besucht Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien

Wladimir Putin besucht in dieser Woche die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Laut Kremlsprecher Peskow wird die Reise des russischen Präsidenten nur einen Tag dauern. Bereits am Donnerstag empfängt Putin seinen iranischen Amtskollegen Raisi in Moskau.

Quelle: AFP © ALEXEY NIKOLSKY

Wie Kremlsprecher Dmitri Peskow mitteilte, sind für Mittwoch Arbeitsbesuche des russischen Präsidenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Saudi-Arabien geplant. "Das alles wird praktisch an einem Tag stattfinden", fügte er hinzu. OPEC+-Länder vereinbaren weitere Kürzung der Ölförderung für 2024 Nach vorläufigen Angaben wird Putin zuerst in die VAE reisen und anschließend nach Saudi-Arabien, wo er Gespräche mit Kronprinz Mohammed bin Salman führen wird. Der Besuch des russischen Staatschefs erfolgt, nachdem die OPEC+-Staaten freiwillige Produktionskürzungen von insgesamt rund 2,2 Millionen Barrel pro Tag im ersten Quartal 2024 angekündigt hatten. Saudi-Arabien will seine Produktion um eine Million Barrel pro Tag senken, die Vereinigten Arabischen Emirate um 163.000 Barrel und Russland um 300.000 Barrel. Für Donnerstag sei ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Moskau geplant, bestätigte Peskow. Ob dabei auch Ölfragen erörtert würden, ließ er offen. Putin ist in den vergangenen Jahren selten ins Ausland gereist und hat vor allem die GUS-Staaten besucht. Zuletzt war er im Oktober 2023 in China. Mehr zum Thema - USA wollen Russlands Öleinnahmen bis zum Jahr 2030 halbieren

