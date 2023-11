Russlands Außenministerium empfängt Angehörige des aus Gaza freigelassenen Russen

Der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow traf sich mit den Angehörigen des aus dem Gazastreifen freigelassenen Russen Ron Kriwoi. Das Gespräch fand im Gebäude des Außenministeriums statt. Die Familie brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck.

Quelle: Sputnik © Witali Beloussow

Im russischen Außenministerium hat sich der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow mit dem Bruder Igor und der Schwester Julia des aus dem Gazastreifen freigelassenen russischen Staatsbürgers Ron Kriwoi getroffen. Dies teilte die Behörde auf ihrem Telegram-Kanal mit. Bogdanow betonte, dass Ron gegen niemanden ausgetauscht worden sei, die Arbeiten zu seiner Freilassung seien außerhalb "des Deals" durchgeführt worden. Am Vortag hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärt, dass diese Freilassung außerhalb der Austauschliste stattgefunden hätte: "Wir sprechen von direkten Vereinbarungen zwischen russischen Vertretern und der Hamas." Der stellvertretende Außenminister präzisierte, dass "von Anfang an" die Listen auch mit anderen russischen Staatsbürgern, die als Geiseln gehalten wurden, und "sogar die vollständigen Namen von Verwandten russischer Staatsbürger", die sich ebenfalls in Geiselhaft befanden, weitergegeben wurden. Der Beamte weiter: "Diese Liste wurde der Hamas überreicht. Sie haben versprochen, diese zu prüfen. Dies ist auch für sie ein wichtiges Thema." Im Gegenzug bedankte sich Rons Familie beim russischen Außenministerium. Igor Kriwoi wörtlich: "Ich möchte der Russischen Föderation, Außenminister Lawrow, dem Stellvertreter Bogdanow, Sacharowa und dem ganzen Land für die Hilfe bei der Freilassung meines Bruders danken." Igor Kriwoi äußerte die Hoffnung, dass Russland weiterhin alles tun werde, um nicht nur die Freilassung russischer Staatsangehöriger, sondern auch die aller anderen Geiseln zu erreichen. Wörtlich hieß es: "Ich bin froh, dass es geklappt hat, dass mein Bruder aus der Gefangenschaft herauskam. Wir müssen darauf warten, dass andere herausgeholt werden, damit niemand vergessen wird." Nach Angaben der russischen Botschaft wurden bei dem eskalierten palästinensisch-israelischen Konflikt 20 Russen getötet, zwei als Geiseln genommen und sieben werden vermisst. Verschiedenen Berichten zufolge hält die Hamas etwa 150 Israelis gefangen. Die palästinensische islamistische Organisation selbst gab an, dass sich im Gazastreifen 200 bis 250 Gefangene befänden. Ron Kriwoi wurde am 26. November freigelassen. Er war seit Anfang Oktober von Vertretern der Hamas festgehalten worden. Mehr zum Thema - Russischer Katastrophenschutz: Mehr als 60 russische Staatsbürger aus Gaza evakuiert

