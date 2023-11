US-Kampfjet im Mittelmeer abgestürzt

Ein US-Kampfjet ist im östlichen Mittelmeer abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich während einer Übung am 10. November. In der Erklärung des US European Command (USEUCOM) heißt es, das Flugzeug habe am Freitagabend einen Übungsflug durchgeführt, als es "eine Panne erlitt und abstürzte". Weitere Angaben zum Flugzeugtyp, zur Anzahl der Personen an Bord und dazu, ob sich der Vorfall über Land oder auf See ereignete, wurden nicht gemacht:

"Aus Rücksicht auf die betroffenen Familien werden wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen über die beteiligten Personen veröffentlichen."

Inzwischen ist eine Untersuchung des Vorfalls im Gange. Vorläufig ist der Absturz nicht auf eine feindliche Handlung zurückzuführen.

USEUCOM teilte am 11. November mit, dass in den vergangenen drei Tagen im östlichen Mittelmeer eine Übung einer Flugzeugträgerkampfgruppe stattgefunden habe. Insgesamt nahmen mehr als 11.000 US-Soldaten an den Manövern teil.

Neben mehreren Luftstützpunkten in der Region verfügt das US-Militär auch über die Kampfgruppe USS Gerald R. Ford Carrier, die im östlichen Mittelmeer operiert. Die zweite Kampfgruppe, die von der USS Dwight D. Eisenhower angeführt wird, befand sich vor Kurzem ebenfalls in der Region, zog aber inzwischen durch den Suezkanal in den Nahen Osten weiter, um "feindliche Handlungen gegen Israel oder jegliche Bemühungen um eine Ausweitung dieses Krieges nach dem Angriff der Hamas auf Israel besser zu verhindern".

Im vergangenen Jahr ging eine an Bord des Flugzeugträgers USS Harry S. Truman transportierte F-18 Super Hornet während eines Nachschubeinsatzes im Mittelmeer wegen "unerwartet schweren Wetters" über Bord. Der Jet sank Tausende Meter in die Tiefe, konnte aber einen Monat später geborgen werden.

