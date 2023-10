Medienbericht: USA, Südkorea und Japan wollen erstmals gemeinsame Luftmanöver durchführen

Südkorea, Japan und die USA verstärken wegen der Spannungen mit Nordkorea offenbar ihre trilaterale Kooperation im Sicherheitsbereich. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf eine Quelle berichtet, wollen die drei Länder erstmals in ihrer Geschichte eine gemeinsame Luftübung durchführen. Diese soll am Sonntag vor der Koreanischen Halbinsel beginnen.

S. Korea, U.S. and Japan to conduct joint aerial exercise for 1st time: source https://t.co/TIfxYQr0LH — Dr. Mark P. Barry (@DrMarkPBarry) October 18, 2023

Laut dem Bericht wird an den trilateralen Manövern ein atomwaffenfähiger US- Langstreckenbomber vom Typ B-52 teilnehmen, der an diesem Dienstag ebenfalls erstmals in der Geschichte in Südkorea eingetroffen ist. Es handele sich um einen Formationsflug, bei dem Kampfjets der drei Länder die B-52 eskortieren würden, so die Yonhap-Quelle.

Die Übung kommt nicht ganz überraschend. Bereits in der vergangenen Woche hat der südkoreanische Generalstabschef Kim Seung-kyum vor dem Parlament in Seoul gemeinsame Luftmanöver zwischen seinem Land, Japan und den USA angekündigt. Die Maßnahme solle die trilaterale Koordination im Sicherheitsbereich erweitern. Ebenfalls in der vergangenen Woche hielten die drei Länder erstmals seit sieben Jahren südlich der koreanischen Halbinsel eine zweitägige gemeinsame Marineübung ab, bei dem unter anderem das Abfangen von Schiffen geübt wurde.

Ende September hatte Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un die militärischen Aktivitäten Seouls, Tokios und Washingtons in der Region scharf verurteilt. Den Zusammenschluss der drei Länder bezeichnete er als "Asien-NATO", die für Krieg und Aggression sorge.

