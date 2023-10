Russlands hochrangiger Gesetzgeber kritisiert Bidens Plan einer "neuen Weltordnung"

Der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, reagierte auf die Aussagen Joe Bidens, dass die USA eine neue Weltordnung im eigenen Interesse aufbauen wollen. Wolodin ist überzeugt, dass niemand auf der Welt damit einverstanden sein wird.

Quelle: Sputnik

Wjatscheslaw Wolodin, der Vorsitzende der Staatsduma, hat zum Ausdruck gebracht, dass die Weltordnung, die auf den Regeln der USA beruhe, ausgedient habe. Der russische Beamte schrieb darüber auf seinem Telegram-Kanal und kommentierte damit die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über die Notwendigkeit, eine neue Weltordnung zu schaffen: "Joe Biden erklärte, die Menschheit brauche eine neue Weltordnung und die USA könnten sie schaffen. Damit hat er zugestimmt, dass die auf amerikanischen Regeln basierende Ordnung sich überlebt hat." Laut Wolodin hätte Biden erkennen müssen, dass die Versuche Washingtons, seine Hegemonie zu bewahren, nur Schaden angerichtet haben. Demnach haben Handelskriege etablierte Wirtschaftsketten unterbrochen, die Europäische Union stecke in einer tiefen Krise, es bestehen Spannungen um Taiwan, und die Ukraine und der Nahe Osten stehen "in Flammen". Der Duma-Vorsitzinder ist überzeugt, dass all das "das Ergebnis der Regierung der Biden-Administration" sei. Bloomberg: Die Pax Americana ist Geschichte In diesem Zusammenhang merkte der russische Beamte an, dass "niemand in der Welt zustimmen wird, dass" Biden und die Vereinigten Staaten, die "das System der globalen Sicherheit zerstört haben", eine neue Weltordnung in ihrem eigenen Interesse aufbauen. 80 Prozent der Weltbevölkerung seien der Meinung, dass die Beziehungen auf den Grundsätzen der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit, des Respekts, der Nichteinmischung in souveräne Angelegenheiten und der Abwesenheit von Doppelmoral aufgebaut werden sollten, unterstrich Wolodin. Die Welt habe sich verändert und sei multipolar geworden, schrieb er. Der Beamte betonte, dass der Versuch, die Welt nach amerikanischem Vorbild umzugestalten, "zu nichts Gutem, sondern nur zu einer globalen Katastrophe führen wird". Mehr zum Thema - Dugin: Die Stunde des Imperiums – Was verbirgt sich hinter dem Begriff "Zivilisationsstaat"?

