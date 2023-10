Medwedew: USA tragen Verantwortung für Angriff auf Krankenhaus in Gaza

Der Raketenangriff auf eine Klinik in Gaza sorgt weltweit für heftige Reaktionen. Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, hat die Attacke als Kriegsverbrechen bezeichnet und schrieb die endgültige Verantwortung dafür den USA zu.

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, hat am Mittwoch den Luftangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen kommentiert. In einer Erklärung auf Telegram bezeichnete der Beamte den Anschlag als grausame Attacke und zweifelloses Kriegsverbrechen. Die Verantwortung hierfür liege letztendlich bei den Vereinigten Staaten. Seine Aussage bekräftigte Medwedew damit, dass Washington weltweit an Kriegen sowie an fahrlässigen Waffenlieferungen Geld verdiene. "Letztendlich tragen die Verantwortung jene, die an Kriegen in verschiedenen Staaten und auf verschiedenen Kontinenten verdienen. Wer gibt enorme Geldsummen für Waffen gedankenlos aus und versorgt damit seine Rüstungsindustrie? Wer verbreitet Lügen über seine globale Mission zum Schutz der demokratischen Werte? Die Vereinigten Staaten von Amerika." Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza sorgt weltweit für heftige Reaktionen Am Dienstagabend war es zu einem Luftangriff auf das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus im Gazastreifen gekommen. Nach Angaben den palästinensischen Behörden ereignete sich der Unfall infolge eines israelischen Luftangriffs. Israel erklärte seinerseits, die Explosion sei durch eine fehlgeleitete Rakete ausgelöst worden, die die bewaffnete palästinensische Gruppe Islamischer Dschihad (PIJ) abgefeuert habe. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza sollen bei der Explosion mindestens 500 Menschen ums Leben gekommen sein, wobei es sich bei den meisten Todesopfern um Flüchtlinge gehandelt habe. Hunderte weitere Opfer würden noch unter den Trümmern vermutet. Der Angriff wurde weltweit entschlossen verurteilt. Führende westliche Politiker hielten sich mit Vorwürfen gegen Israel jedoch zurück. US-Präsident Joe Biden, der am Mittwoch zu Besuch in Tel Aviv eintraf, schloss sich der Version der israelischen Stellen an und erklärte, dass der Angriff von "einem anderen Team" durchgeführt worden sei. In arabischen Ländern, wie etwa in Jordanien oder im Westjordanland, kam es zu massenhaften Protesten. Mehr zum Thema – Angriff auf das Krankenhaus in Gaza: Was darüber bisher bekannt ist

