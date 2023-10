Schoigu meldet aktive Verteidigung und Verbesserung der Positionen der russischen Truppen

Der russische Verteidigungsminister Schoigu berichtet, den russischen Truppen gelinge es, ihre taktische Position zu verbessern und kein Vorrücken der ukrainischen Armee zuzulassen. Aktuell gebe es keine nennenswerten Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive, heißt es.

Quelle: AFP © Handout / Russian Defence Ministry

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin berichtet, die ukrainische Armee versuche, in verschiedene Richtungen vorzustoßen, stoße aber auf eine aktive Verteidigung der russischen Streitkräfte und erleide schwere Verluste. Laut Schoigu hätten die ukrainischen Truppen während der im Juni begonnenen ukrainischen Gegenoffensive bereits Hunderte von Panzern und 1.500 gepanzerte Fahrzeuge verloren. Schoigu wies darauf hin, dass es den russischen Streitkräften gelungen sei, ihre taktische Position zu verbessern und "nirgendwo ein Vorrücken" der ukrainischen Streitkräfte zuzulassen. Während der ukrainischen Offensive im Frühjahr, Sommer und Herbst hätten die ukrainischen Truppen keine nennenswerten Erfolge erzielt, betonte der Verteidigungsminister. Weiter hieß es: "Heute setzen wir die gleichen aktiven Aktionen in den Richtungen fort, in denen wir es für notwendig halten, unsere Position zu stärken. Im Allgemeinen sieht die Lage stabil und zuversichtlich aus." War alles nicht so ernst gemeint – Ex-Pentagon-Beamter erklärt: Ukraine ist kein Verbündeter der USA Dabei handele die russische Armee professionell, zeige Heldentum und die Zuversicht, dass sie nicht nur in der Lage sein werde, die Positionen zu halten, sondern auch die Umsetzung der Pläne des russischen Militärressorts fortzusetzen. Russland verlautbarte wiederholt, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert sei und dass die ukrainischen Streitkräfte riesige Verluste erlitten hätten. Anfang Oktober wies Waldimir Putin darauf hin, die ukrainische Armee habe seit Anfang Juni mehr als 90.000 Kämpfer verloren, und bezeichnete diese als "unwiederbringliche Verluste". Generalleutnant Kirill Budanow, der Leiter der Hauptnachrichtendirektion im ukrainischen Verteidigungsministerium, erklärte letzte Woche, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht hinter dem Zeitplan lägen, sondern aus dem Zeitplan gefallen seien. Ein Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, Michail Podoljak, behauptete, das Militär sei wegen einer sechs- bis neunmonatigen Verzögerung bei den Waffenlieferungen aus dem Zeitplan geraten. John Kirby, der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrates der USA, unterstrich hingegen, Kiew habe alles erhalten, was es für seine Offensive angefordert habe. Mehr zum Thema - Budanow vom russischen Ermittlungskomitee in Abwesenheit wegen terroristischer Handlungen angeklagt

