Berühmter sowjetischer Physiker bei Angriffen der Hamas auf Israel getötet

Bei dem Angriff der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober wurden der bekannte sowjetische theoretische Physiker Sergei Gredeskul und seine Frau getötet. Bei dem Angriff befand sich das Ehepaar in seinem Haus in der Stadt Ofakim.

Quelle: AFP © Menahem KAHANA

Der 81-jährige sowjetische theoretische Physiker Sergei Gredeskul und seine Frau sind bei dem Hamas-Angriff auf die Stadt Ofakim in Israel getötet worden. Alexei Chochlow, Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, schrieb eine einschlägige Meldung auf Telegram: "Eine tragische Nachricht kam aus Israel: Am 7. Oktober wurden Sergei Andrejewitsch Gredeskul und seine Frau bei einem Terroranschlag von Hamas-Kämpfern in ihrem Haus in der Stadt Ofakim getötet." Sergei Gredeskul wurde 1942 geboren. Er arbeitete am Physikalisch-Technischen Institut der Ukrainischen SSR und am Werkin-Institut für niedrige Temperaturen in Charkow. Ab 1991 war der Wissenschaftler bei der Ben-Gurion-Universität in Beer Sheva tätig. Vor einigen Jahren ging er in den Ruhestand. Israelische Abgeordnete fordert den Einsatz von "Waffe des Jüngsten Gerichts" gegen Gaza Am Morgen des 7. Oktober wurde Israel von einem groß angelegten Raketenangriff aus dem Gazastreifen heimgesucht. Anschließend drangen Hamas-Kämpfer in die Grenzgebiete im Süden Israels ein. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des eskalierenden israelisch-palästinensischen Konflikts betrage bereites 1.000, so die israelische Botschaft in den USA. Nach den jüngsten Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums sei die Zahl der Todesopfer durch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen auf 900 angestiegen. Mehr zum Thema - Israel: Ein Versagen und hundert Erklärungen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.