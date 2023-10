Transsexueller zur Miss Portugal gekürt

Zum ersten Mal gewinnt ein Transgender die Wahl zur Miss Portugal. Die Meinungen darüber sind geteilt: Der Sieg eines Mannes wird sowohl heftig bejubelt als auch kritisiert. Im Finale zur Miss Universe wird der als Mann Geborene nun gegen einen weiteren Transgender antreten.

Erstmals ist ein Schönheitswettbewerb für Frauen in Portugal von einem biologischen Mann gewonnen worden. Die Jury wählte Marina Machete zur Miss Portugal. Der 28-jährige Gewinner fühlt sich als Frau, wurde aber als Mann geboren. Machete arbeitete fünf Jahre lang als Flugbegleiter. Der Transsexuelle schrieb vor dem Finale auf Instagram: "Ich bin stolz, die erste Transfrau zu sein, die um den Titel der Miss Universe Portugal kämpft!" Obwohl der Transsexuelle von einem Teil des Publikums mit großem Beifall begrüßt wurde, waren nicht alle in Portugal glücklich über Machetes Sieg. Rui Paulo Sousa, Mitglied des portugiesischen Parlaments, schrieb hierzu auf Facebook: "Als ich diese Nachricht las, dachte ich zuerst, es ist ein Scherz. Es ist zweifellos ein trauriger Tag für diese jungen Frauen, die davon geträumt haben, den weiblichen Schönheitswettbewerb zu gewinnen." Machete soll Portugal nächsten Monat bei der Miss-Universe-Wahl in El Salvador vertreten, wo er auf Rikkie Kollé, einen weiteren 22-jährigen Transgender aus den Niederlanden, treffen wird. "Muss von Geburt an Frau sein" – Italien will keine Transgender bei "Miss Italia" Die Teilnahme biologischer Männer an Schönheitswettbewerben, die traditionell den Frauen vorbehalten sind, ist in mehreren Ländern nach wie vor ein heißes Thema. Im Juli kündigten die Organisatoren des Miss-Italien-Wettbewerbs an, Transgender von der Teilnahme auszuschließen. Die offizielle Schirmherrin des Wettbewerbs, Patrizia Mirigliani, argumentierte: "Seit seiner Gründung hat mein Wettbewerb in seinen Regeln festgelegt, dass die Teilnehmerinnen von Geburt an eine Frau sein müssen." Die Wahl zur Miss Universe findet am 18. November in El Salvador statt. Die meisten Titel gingen bisher an Schönheiten aus den USA. Auch im vergangenen Jahr wurde eine US-Amerikanerin zur schönsten Frau der Welt gekürt. Mehr zum Thema - Ukrainische Ex-Trans-Militärsprecherin legt nach: "Russen müssten versklavt werden"

