"Muss von Geburt an Frau sein" – Italien will keine Transgender bei "Miss Italia"

In den Niederlanden hatte die "Transgender-Frau" Rikkie Valerie Kollé vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt, als sie zur "Miss Niederlande" gekürt wurde. In Italien wird es ein derartiges Szenario nicht geben, stellten die Veranstalter nun klar.

Quelle: Legion-media.ru

Der Sieg von Rikkie Valerie Kollé zur "Miss Niederlande" sorgte nicht nur in den Niederlanden für viel Aufsehen. Was haben diese Gewinnerinnen von Misswahlen gemeinsam? Richtig. Sie sind alle Männer. Links oben: Monroe Lace - Miss San Francisco 2023 Rechts oben: Rikkie Valerie Kollé - Miss Niederlande 2023Links unten: Angela Ponce - Miss Spain 2018Rechts unten: Brian Nguyen - Miss… pic.twitter.com/3IT1qDuHVM — Anabel Schunke (@ainyrockstar) July 10, 2023 Ein ähnliches Szenario wie in den Niederlanden wird es bei den diesjährigen "Miss Italien"-Wahlen allerdings nicht geben. Die Veranstalter erklärten: "Bei dem Wettbewerb werden keine Transgender-Frauen zugelassen. Die Kandidatinnen müssen von Geburt an eine Frau sein." Die offizielle Schirmherrin der Miss Italien, Patrizia Mirigliani, sagte in einem Interview: "In letzter Zeit haben Schönheitswettbewerbe versucht, mit Strategien Schlagzeilen zu machen, die ich für ein wenig absurd halte." Und sie fügte hinzu: "Seit seiner Geburt hat mein Wettbewerb in seinem Reglement die Klarstellung vorgesehen, dass man von Geburt an eine Frau sein muss. Wahrscheinlich, weil schon damals abzusehen war, dass die Schönheit verändert werden könnte, oder dass Frauen verändert werden könnten, oder dass Männer zu Frauen werden könnten." Im Hinblick auf den Zeitgeist erklärte sie: "Das ist Teil der neuen Art, über Frauen zu sprechen, aber wir versuchen, nicht alles zu erleichtern, was übertrieben ist, um die Ästhetik zu betonen. Übertreibungen sind nicht gut." In den letzten Jahren haben unter anderem auch in den USA zwei Transgender-Kandidatinnen verschiedene Wettbewerbe gewonnen. Im März 2021 gewann Kataluna Enriquez die Wahl zur Miss Nevada USA. Enriquez nahm noch im selben Jahr an der Miss-USA-Wahl 2021 teil. Im Jahr 2023 gewann Brian Nguyen im November 2022 den Titel der Miss Greater Derry 2023 und war damit die erste Transgender-Person, die einen Titel der Miss-America-Organisation gewann, die eine von Miss Universe und Miss USA getrennte Wahl ist. Nguyen verlor später die Wahl zur Miss New Hampshire 2023 im April. Mehr zum Thema – Zur Empörung über das Verbot von Geschlechtsumwandlung in Russland

