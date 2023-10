Nach zweijähriger Unterbrechung: Russland nimmt Öllieferungen an Brasilien wieder auf

Russland hat im September die Öllieferungen nach Brasilien wieder aufgenommen. Das Land exportierte laut brasilianischen Zolldaten mit 84.400 Tonnen die höchste Menge seit 13 Jahren. Gleichzeitig gingen die Ausfuhren russischer Ölprodukte in diesem Monat um 22 Prozent zurück.

Quelle: Gettyimages.ru © Gläser/ullstein bild

Nach einer zweijährigen Unterbrechung hat Russland im September die Ölexporte nach Brasilien wieder aufgenommen und mit 84.400 Tonnen die höchste Menge seit 13 Jahren geliefert. Dies berichtete RIA Nowosti unter Berufung auf Daten des brasilianischen Zolls. Zuvor hatten auch Bloomberg und Reuters gemeldet, dass Russland erstmals seit langer Zeit wieder Tanker nach Brasilien geschickt habe. Nach den Angaben des brasilianischen Zolls, auf die sich RIA Nowosti beruft, lieferte Russland im September eine Partie Rohöl im Umfang von 84.400 Tonnen für 48 Millionen US-Dollar nach Brasilien. Dies war die erste Lieferung seit August 2021 – damals hatte das lateinamerikanische Land 42.100 Tonnen des schwarzen Goldes für 16,6 Millionen US-Dollar gekauft. Die Septemberlieferung war die größte seit Juni 2010, als Russland 117.800 Tonnen auf einmal lieferte, schreibt die Nachrichtenagentur. Gleichzeitig sanken die Exporte russischer Erdölprodukte im September um 22 Prozent im Vergleich zum August: Das Volumen sank auf 717.300 Tonnen und der Wert um 13 Prozent auf 593,8 Millionen US-Dollar. Der Rückgang erfolgte vor dem Hintergrund des von der russischen Regierung am 21. September verhängten Exportverbots für Benzin und Dieselkraftstoff. Ölpreisdeckel der EU- und G7-Länder einfach ignoriert: Russland verkauft sein Öl teurer Reuters schrieb am 8. September unter Berufung auf Daten der Londoner Börse, dass Russland zum ersten Mal seit langem eine Ladung Rohöl nach Brasilien geschickt habe, um seine Abnehmerliste zu diversifizieren. Wie die Nachrichtenagentur feststellte, ist Brasilien im Gegensatz zu Indien und China – Moskaus größten Abnehmern – ein bedeutender Ölproduzent und -exporteur, importiert aber gelegentlich Rohöl für den heimischen Raffinerie-Bedarf. Bloomberg schrieb, dass Brasilien ein aktiver Käufer von russischem Treibstoff wurde, nachdem die Europäische Union sich im Februar dem Ölembargo gegen Moskau angeschlossen hatte. Im Dezember 2022 trat eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar für russisches Rohöl in Kraft, die von den G7-Ländern (Großbritannien, Deutschland, Italien, Kanada, Frankreich, Japan und den USA), Australien und der EU beschlossen worden war. Darüber hinaus hat die EU den Transport von russischem Rohöl und Ölprodukten auf dem Seeweg verboten. Russlands Behörden halten die westlichen Sanktionen für rechtswidrig. Vor dem Hintergrund der Beschränkungen habe Russland etwa 20 Prozent des nach Europa gelieferten Öls auf die asiatischen Märkte umgeleitet, so der stellvertretende russische Ministerpräsident, Alexander Nowak, im April. Mehr zum Thema - Washington: Preisdeckel für russisches Öl funktioniert nicht

