Putin: Russland hat viele Freunde in Europa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch erklärt, dass es auch in Europa Menschen gibt, die sich an traditionelle Werte halten. Daher habe Russland im Westen viele Freunde, die man zusammenbringen müsse, statt sie zu teilen.

Quelle: Sputnik © Wladimir Astapkowitsch

Wladimir Putin ist zuversichtlich, dass Russland viele Freunde in Europa hat. Diese Meinung hat der Präsident am Mittwoch bei der Abschlussveranstaltung der Internationalen Olympiade für Finanzsicherheit bei Sotschi geäußert. Putin wiederholte die Worte eines der Organisatoren der Veranstaltung, der erklärt hatte, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Familienwerte irgendwo in den europäischen Ländern ganz oben auf der Liste stünden. Der Staatschef erwiderte, er wolle Russlands Freunde in Europa in Schutz nehmen. Solche Menschen gebe es eine Menge. Die Nachrichtenagentur TASS zitierte Putin wie folgt: "Ja, die Menschen, die glauben, dass die traditionellen Werte, auch familienorientierten, gestorben sind, benehmen sich sehr aggressiv, insbesondere in Nordamerika und Europa. Aber es gibt ziemlich viele Menschen in den europäischen Ländern, die unsere Ansichten teilen. Ich würde sagen – sehr viele." Freunde der traditionellen Werte sollten sich einfach still verhalten und ihre Position nicht hervorheben. In diesem Zusammenhang schlug der Präsident vor, die Menschen nicht zu teilen, sondern zusammenzubringen. Zu diesem Zweck könnte unter anderem die Olympiade für Finanzsicherheit bei Sotschi dienen. Die Internationale Olympiade für Finanzsicherheit findet seit 2020 statt. Als Durchführungsort wird das föderale Territorium Sirius bei der Stadt Sotschi im Süden Russlands gewählt. Die Olympiade wurde vom Präsidenten Putin gestiftet und wird jedes Jahr auf seiner Anordnung veranstaltet. Mehr zum Thema – "In Noworossija wird auch Russland verteidigt" – Putin zur Wiedervereinigung mit vier neuen Gebieten

