Stoltenberg zu Besuch in Kiew: Weitere Waffenlieferungen versprochen

Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg versprach dem Präsidenten Wladimir Selenskij bei seinem Besuch in Kiew am Donnerstag mehr Militärhilfe. Die Ukraine erzielt ihm zufolge allmählich Erfolge in der Gegenoffensive. Selenskij ist des baldigen NATO-Beitritts sicher.

Quelle: AFP © SERGEI SUPINSKY

Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, ist am Donnerstag in Kiew eingetroffen. Im Rahmen des Besuches, der aus Sicherheitsgründen im Voraus nicht angekündigt worden war, kam der Norweger mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij zusammen. Ganz oben auf der Tagesordnung standen der Verlauf der Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine sowie der NATO-Beitritt des Landes und weitere militärische Hilfe. NATO-Generalsekretär fordert Deutschland zu höheren Investitionen in Verteidigung auf Während der Pressekonferenz äußerte sich Stoltenberg laut Reuters zuversichtlich, dass Kiew im Rahmen der Gegenoffensive allmählich an Boden gewinnen soll. Außerdem betonte der NATO-Generalsekretär, dass das russische Militär für "imperiale Illusionen Moskaus" kämpfe. Selenskij erklärte seinerseits, es sei eine Frage der Zeit, bis die Ukraine Mitglied der NATO werde. Kiew tue alles dafür, um diesem Zeitpunkt näherzukommen. Darüber hinaus forderte Selenskij während des Treffens mehr Unterstützung bei der Luftabwehr, um die Energie-Infrastruktur seines Landes vor allem im kommenden Winter schützen zu können. Stoltenberg versprach, in diesem Punkt zu helfen. Was die Waffenlieferungen angeht, so kündigte Stoltenberg an, dass die NATO nun umfangreiche Rahmenverträge mit Rüstungsunternehmen im Gesamtwert von 2,4 Milliarden Euro habe. Davon soll eine Milliarde auf die festen Verträge entfallen. Solche Deals würden es den NATO-Mitgliedern ermöglichen, die erschöpften Vorräte aufzufüllen und gleichzeitig die Ukraine weiterhin mit Munition zu versorgen. Mit dem heutigen Besuch ist Stoltenberg bereits zum zweiten Mal in Kiew seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts im Februar 2022. Zuvor war der NATO-Generalsekretär am 20. April dieses Jahres in die Ukraine gereist. Außer Stoltenberg trafen am Donnerstag in Kiew auch die Verteidigungsminister Frankreichs, Sébastien Lecornu, und Großbritanniens, Grant Shapps, ein. Die beiden besprachen mit Selenskij die Kooperation im militärischen Bereich. Mehr zum Thema – Guardian: Kiew fordert Langstreckenraketen für Einsätze gegen Iran und Syrien

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.