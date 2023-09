Filmindustrie: Aktivisten fordern weltweit Hauptrollen für Ukrainer im Kino

Mindestens eine Hauptrolle in einem Film, der in Hollywood oder Europa gedreht wird, sollte ein Ukrainer haben. Dies ist die Meinung von Aktivisten, die derzeit eine Quotenregelung für ukrainische Schauspieler im internationalen Kino fordern.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Das mag wie ein Aprilscherz klingen, ist es jedoch nicht: Ukrainische Aktivisten fordern für ihre Landsleute Hauptrollen in Hollywood-Filmen und anderen internationalen Produktionen. Für sie ist wohl nur ein ukrainischer Schauspieler – Wladimir Selenskij – im öffentlichen Raum zu wenig. Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet, wurde auf der Website change.org eine Petition veröffentlicht, die eine obligatorische Quote für ukrainische Künstler in allen Filmen der Welt fordert. Das Dokument ist an die Leiterin des Filmfestivals von Cannes, Iris Knobloch, im Namen des ukrainischen Filmverbands gerichtet. Die Aktivisten betonen, dass ihre Initiative sicherlich potenzielle Zuschauer für die Filme des Festivals gewinnen wird, und erklären: "Die Welt ist nicht ausreichend über den Kampf der Ukraine informiert, und die Tiefe des Schmerzes unseres Volkes kann durch ein Filmwerk gut vermittelt werden. Es werden ständig die Grundrechte der ukrainischen Bevölkerung verletzt. Deshalb fordern wir, dass in jedem Film ein ukrainischer Schauspieler neben Angehörigen anderer Rassen oder ethnischer Gruppen, Frauen, Menschen mit Behinderungen und der LGBTQ+-Gemeinschaft zu sehen sein muss. Zumindest in einer der Hauptrollen oder in einer wichtigen Nebenrolle." "Natürlich ist es witzig, wenn man für Ukrainer die gleichen Quoten fordert wie für Vertreter der LGBTQ-Community. Obwohl dies in gewisser Hinsicht der Realität entspricht: Die moderne Ukraine kann auf genau dieselbe Weise charakterisiert werden", kommentiert der Politikwissenschaftler Alexander Dudtschak die Initiative ukrainischer Aktivisten in einem Gespräch mit dem TV-Sender 360, und fährt fort: "Die Forderung nach solchen Quoten ist ein Zeichen der Unfähigkeit, gleichberechtigt am allgemeinen Wettbewerb teilzunehmen, bei dem der talentiertere Schauspieler gewinnt." Mehr zum Thema - "Kultur der Abschaffung" ist die Kultur der Prolls

