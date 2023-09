Ukrainisches Kabinett entlässt sechs stellvertretende Verteidigungsminister

Nach der Ersetzung des ehemaligen ukrainischen Verteidigungsministers Alexei Resnikow durch Rustem Umerow wurden auch sechs stellvertretende Verteidigungsminister der Ukraine entlassen. Das ukrainische Kabinett begründete die Entscheidung zunächst nicht.

Quelle: Sputnik © Stinger

Die ukrainische Regierung hat sechs stellvertretende Verteidigungsminister und den Staatssekretär des Verteidigungsministeriums entlassen. Dies teilte der Vertreter des Kabinetts in der Werchowna Rada, Taras Melnitschuk, auf seinem Telegram mit. Die Entscheidung begründete das Kabinett der Ukraine nicht. Kiew verklagt westliche Rüstungsfirmen wegen Nichteinhaltung von Lieferverträgen So wurden die stellvertretenden Minister Wladimir Gawrilow, Anna Maljar, Rostislaw Samlinski, Denis Scharapow durch die Entscheidung der Regierung entlassen. Andrei Schewtschenko, der als stellvertretender Verteidigungsminister für die europäische Integration zuständig war, und Witali Deinega, der für die digitale Entwicklung und Transformation des Ministeriums verantwortlich war, mussten ebenfalls ihre Posten verlassen. Außerdem wurde der Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, Konstantin Waschtschenko, entlassen. Nur der erste stellvertretende Minister Alexandr Pawljuk behielt seinen Posten. Anfang September hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij den ehemaligen Verteidigungsminister, Alexei Resnikow, durch Rustem Umerow inmitten eines weiteren Korruptionsskandals im Zusammenhang mit Einkäufen des Verteidigungsministeriums ersetzt. Als der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij Umerow den Generälen vorstellte, sagte er, dass das Verteidigungsministerium im Interesse der einfachen Soldaten Änderungen vornehmen müsse, auch bei den bürokratischen Verfahren. Bei seiner Rede in der Rada verkündete Umerow außerdem, dass die Digitalisierung als eine der Prioritäten seiner Arbeit sein werde, die ihm seiner Meinung nach eine wirksame Korruptionsbekämpfung ermöglichen würde. Mehr zum Thema – Ukrainisches Parlament stimmt für neuen Verteidigungsminister

