Kreml: Kim Jong-un wird Russland besuchen

Der nordkoreanische Staatschef wird "in den kommenden Tagen" an einem nicht genannten Ort eintreffen, wie Beamte in Moskau mitteilten.

Quelle: AFP © © Yuri Kadobnov

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un wird in naher Zukunft auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem offiziellen Besuch nach Russland reisen, wie der Kreml am Montag mitteilte. Die Ankündigung des Besuchs, der laut dem Kreml "in den kommenden Tagen" stattfinden soll, folgte auf einen Bericht des südkoreanischen Senders YTN, der einen hohen Regierungsbeamten mit den Worten zitierte, Kim bewege sich "langsam in einem Privatzug innerhalb Nordkoreas in Richtung der nordöstlichen Grenze". Russland und Nordkorea teilen sich einen kurzen gemeinsamen Grenzabschnitt in der Nähe der russischen Stadt Wladiwostok im Fernen Osten. Verteidigungsminister Schoigu trifft in Nordkorea zum Arbeitsbesuch ein Anfang dieses Monats berichtete die New York Times unter Berufung auf US-amerikanische und andere westliche Beamte, Kim wolle mit seinem russischen Amtskollegen über eine weitere militärische Zusammenarbeit sprechen. Unterdessen ist Wladimir Putin am Montag zu einer zweitägigen Reise nach Wladiwostok gestartet, wo er am Östlichen Wirtschaftsforum teilnehmen wird. Das letzte Treffen zwischen Putin und Kim fand 2019 statt, als der nordkoreanische Staatschef mit seinem Panzerzug in Wladiwostok eintraf. Im Mittelpunkt der Gespräche standen damals die Denuklearisierung, die Lage auf der koreanischen Halbinsel und eine Reihe von Fragen der bilateralen Beziehungen. Die Ankündigung des Kremls folgt auch auf einen Überraschungsbesuch des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu in Pjöngjang im Juli, wo er gemeinsam mit Kim an einer Militärparade anlässlich des 70. Jahrestages des Endes des Koreakriegs teilnahmen. Der russische Verteidigungsminister schlug damals auch gemeinsame Militärübungen vor. Unterdessen warnte das russische Außenministerium am Montag vor einer drohenden Sicherheitskrise auf der koreanischen Halbinsel und verwies auf die eskalierenden Spannungen und die kriegerische Rhetorik zwischen Nordkorea auf der einen Seite und den USA, Südkorea, Japan und ihren Verbündeten auf der anderen Seite. In den letzten Wochen war es in der Region zu einer Reihe von nordkoreanischen Raketenstarts und zu umfangreichen Militärübungen der USA gemeinsam mit Südkorea gekommen. Mehr zum Thema - Nordkorea stellt atomar bewaffnetes U-Boot vor

