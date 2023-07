Verteidigungsminister Schoigu trifft in Nordkorea zum Arbeitsbesuch ein

Der Verteidigungsminister der Russischen Föderation Sergei Schoigu ist am Dienstagabend (Moskauer Zeit) mit einer Delegation in Korea eingetroffen. Die dreitägige Arbeitsvisite dient der Stärkung der Zusammenarbeit beider Länder.

Der Verteidigungsminister der Russischen Föderation Sergei Schoigu ist am Dienstagabend (Moskauer Zeit) zur Arbeitsvisite in Pjöngjang eingetroffen. Das Ziel des Treffens in der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK, umgangssprachlich auch Nordkorea genannt) ist die Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit beider Länder. "Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus" – Massenkundgebungen in Nordkorea Auf dem internationalen Flughafen Sunan begrüßte der Verteidigungsminister der DVRK, Armeegeneral Kang Sun-nam, den Leiter des russischen Verteidigungsministeriums. Außerdem fand eine offizielle Begrüßungszeremonie für die russische Delegation statt, an der die Ehrengardekompanie der koreanischen Volksarmee teilnahm. Die russische Delegation wird an den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Beendigung der Feindseligkeiten im Koreakrieg teilnehmen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau betonte, dass der Besuch zur Stärkung der militärischen Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang beitragen und eine wichtige Etappe in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern darstellen werde. Der Arbeitsbesuch des Verteidigungsministers und seiner Kollegen wird vom 25. bis 27. Juli dauern. Mehr zum Thema - Nordkorea bestätigt Test einer Interkontinentalrakete: Kim Jong-un klatscht Beifall

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.