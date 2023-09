British American Tobacco verkauft sein Geschäft in Russland und Weißrussland

Das weltweit größte Tabakunternehmen British American Tobacco hat am Donnerstag die Übergabe des Geschäfts in Russland und Weißrussland an eine neue Firma angekündigt. Der Verkauf wird in einem Monat abgeschlossen sein. Über die Pläne war schon im März 2022 berichtet worden.

Quelle: AFP © DAVID EBENER

Am Donnerstag hat das Tabakunternehmen British American Tobacco (BAT) über den Verkauf seines Geschäfts in Russland und Weißrussland berichtet. Laut einer offiziellen Erklärung wird ein Konsortium, geleitet von Mitgliedern des Manager-Teams der BAT-Russia, als Eigentümer der Firmen in den beiden Ländern gelten. Der Prozess der formellen Geschäftsübergabe soll innerhalb eines Monats abgeschlossen werden. Danach würden die Firmen als ITMS Group bezeichnet. Die BAT verlasse Russland und Weißrussland und erziele damit keinerlei Gewinne mehr am Verkauf von Produkten auf diesen Märkten. Ehemaliges BMW-Werk in Russland nimmt Produktion chinesischer Autos auf Weiter heißt es in der Erklärung, dass das Unternehmen während der Übergabe die Interessen von Beschäftigten aus Russland und Weißrussland in den Vordergrund stelle. In einem endgültigen Vertrag werde vorgesehen, dass neue Beschäftigungsbedingungen für mindestens zwei Jahre nach dem Verkauf vergleichbar zu den existierenden Bedingungen bestehen bleiben müssten. Trotz des Verkaufs versichert BAT, dass die Geschäftspläne für das Jahr 2023 komplett realisiert würden. Das Unternehmen produziert Zigaretten unter solchen Warenzeichen wie Dunhill, Kent, Vogue und Rothmans sowie die Tabakverdampfer der Marke glo und Tabak-Sticks der Marke neo. Alle diese Warenzeichen bleiben nach der Geschäftsübergabe im Besitz der neuen Firma. In Russland verfügt BAT über einen Betrieb in Sankt Petersburg und eine Management-Firma. Die Pläne zum Verkauf des Unternehmens in Russland und Weißrussland waren bereits im März 2022 bekannt gegeben worden. Der damalige Geschäftsführer Jack Bowles betonte jedoch, dass der Prozess höchst kompliziert sei und erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden könne. Die British American Tobacco gilt als weltweit größtes Tabakunternehmen mit dem Hauptsitz in London. Im Jahr 2022 beliefen sich die Einnahmen der Firma auf ungefähr 27 Milliarden Pfund Sterling (umgerechnet etwa 33 Milliarden US-Dollar). Mehr zum Thema – Sanktionen: Russland ist es inzwischen gleichgültig, ob McDonald's zurückkehrt

