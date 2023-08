Ehemaliges BMW-Werk in Russland nimmt Produktion chinesischer Autos auf

Der chinesische Autobauer JMC und der russische Automobilhersteller Avtotor haben sich darauf geeinigt, schrittweise eine vollstufige Automobilproduktion an der Montagelinie in Kaliningrad aufzunehmen. Chinesische Hersteller füllen die Lücke, die westliche Firmen hinterlassen haben.

Quelle: Sputnik © Michail Golenkow

Das Avtotor-Werk im russischen Gebiet Kaliningrad hat mit der Herstellung chinesischer Nutzfahrzeuge der Marke JMC begonnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Drei Modelle der chinesischen Marke wurden in dem Werk, das zuvor deutsche BMW und südkoreanische Hyundai- und Kia-Fahrzeuge hergestellt hatte, in Produktion genommen. Das Unternehmen teilte mit: "Der Kaliningrader Automobilhersteller Avtotor kooperiert mit dem chinesischen Unternehmen JMC bei der Produktion von Hightech-Nutzfahrzeugen. Die Produktion von drei Modellen der Marke – dem kompakten städtischen Nutzfahrzeug Carrying, dem universellen Nutzfahrzeug Conquer und dem Pick-up Vigus – hat begonnen." Mercedes-Benz koppelt russische Autohändler komplett von seiner Software ab Avtotor und JMC haben sich darauf geeinigt, die Produktion schrittweise auf den gesamten Zyklus auszudehnen – einschließlich Schweißarbeiten, Lackierung und Montage – und die Produktionskapazität zu erhöhen, sobald sich das Projekt als kosteneffektiv erweist. Im Januar begann der russische Automobilhersteller mit der Produktion chinesischer Kaiyi-Autos, und im April kündigte er den Start der BAIC- und SWM-Montage an – beide ebenfalls chinesisch. Chinesische Marken sind zu wichtigen Akteuren auf dem russischen Automarkt geworden, die die Lücke füllen, die westliche Firmen hinterlassen hatten. Dies spiegelt auch die wachsende Bedeutung Chinas für die Wirtschaft des Landes wider. Die Popularität chinesischer Automarken in Russland ist im Zuge der Abwanderung europäischer, amerikanischer, japanischer und südkoreanischer Marken gestiegen. Für viele Autohersteller war es aufgrund der logistischen Unterbrechungen infolge der westlichen Sanktionen schwierig, ihre Tätigkeit in dem Land fortzusetzen, insbesondere nachdem die Lieferungen von Autos und Ersatzteilen nach Russland gestoppt worden waren. Avtotor war 1994 in Kaliningrad gegründet worden und das erste Werk in Russland gewesen, das ausländische Autos montiert hatte. Es hat eine Produktionskapazität von 250.000 Fahrzeugen pro Jahr. Mehr zum Thema – Autoverkäufe in Russland legen deutlich zu

