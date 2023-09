US-Kongressabgeordnete: Aufstieg der BRICS-Staaten verheerend für USA

Eine Abgeordnete der Republikaner in den USA ist der Ansicht, dass die zunehmende Stärkung der BRICS-Gruppe die US-Bevölkerung in die Pleite treiben wird. Der Grund: Die Vereinigung kann US-Sanktionen umgehen und in ihren eigenen Währungen handeln.

Quelle: Gettyimages.ru © Anna Moneymaker

Die BRICS-Staaten könnten den US-Dollar umgehen und Washingtons wirtschaftliche Dominanz schwächen, sagte Marjorie Taylor Greene am Donnerstag. Im Gespräch mit ihren Wählern in Georgia kritisierte die republikanische Kongressabgeordnete die Regierung unter Joe Biden, die ihrer Meinung nach die Augen vor dem Aufstieg der BRICS-Staaten verschließe. Während Washington Unsinn mache, einschließlich der Unterstützung für die Ukraine, gebe es andere Länder in der Welt, "mächtige Länder, die sich zusammenschließen, weil sie die Vereinigten Staaten satthaben", betonte sie. Währenddessen arbeiteten die BRICS-Länder zusammen, so Greene. Deren Motto sei: "Wir kaufen bei euch, ihr kauft bei uns, die US-Sanktionen sind uns egal, und wir verkaufen aneinander, kaufen und verkaufen in unserer eigenen Währung, nicht in US-Dollar." Greene warnte: "Dies ist eines der verheerendsten Dinge, die uns allen passieren können." Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will Je mächtiger die BRICS-Staaten würden, desto schwächer werde der US-Dollar. "Und wissen Sie, was dann mit uns allen passiert? Wir werden pleitegehen", sagte die Abgeordnete. Eine solche Dynamik werde sich negativ auf die Altersvorsorge und die persönlichen Ersparnisse der einfachen US-Amerikaner auswirken. "Was wird mit unseren Kindern geschehen, wenn der US-Dollar nichts mehr wert ist, weil Russland, China und Indien mit ihrer riesigen Bevölkerung von Milliarden von Menschen mehr Kaufkraft in ihren eigenen Währungen haben als wir? Das ist eine sehr ernste Angelegenheit", resümierte sie. Beim vergangenen BRICS-Gipfel in Südafrika hatte die Staatengemeinschaft einer beispiellosen Erweiterung ab 2024 zugestimmt und mit Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sechs neue Mitglieder aufgenommen. Mehr zum Thema - "Schallende Ohrfeige für die USA" – Journalist Medhurst über den BRICS-Beitritt Saudi-Arabiens

