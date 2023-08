Westliche Medien berichten offen über Ermattung und Frust der Ukrainer

Von Andrew Korybko

Über 18 Monate hinweg wurde den westlichen Durchschnittsbürgern erzählt, wie furchtlos und optimistisch die Ukrainer seien, um sie von der Richtigkeit der Entscheidung ihrer Regierungen zu überzeugen, die Ukraine zu finanzieren und weiter zu unterstützen. Nun jedoch beginnen die Mainstream-Medien damit, ihnen das genaue Gegenteil zu erzählen. Die Washington Post schrieb Anfang des Monats: "Langsame Gegenoffensive verdüstert Stimmung in der Ukraine", The Economist folgte mit der Erklärung, dass "die schleppende Gegenoffensive der Ukraine die öffentliche Stimmung verdirbt".

Die folgenden vier wichtigen Aktualisierungen wurden in dem zehntägigen Zeitraum zwischen diesen beiden Artikeln veröffentlicht:

Bei all dem gewinnt man den Eindruck, dass eine neue Informationskampagne begonnen hat.

Wie in der kürzlich erschienenen Analyse "Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive führt zu schweren Schuldzuweisungen" erläutert wurde, zeigt nun jeder mit dem Finger auf den anderen – aus der Verzweiflung heraus, um sich der eigenen Verantwortung für dieses spektakuläre Desaster zu entziehen, was diesen jüngsten Medientrend in Gang gesetzt hat. Der durchschnittliche Westler ist jetzt entweder sehr verwirrt, wenn er ein Hardcore-Kiew-Befürworter ist, oder er fühlt sich bestätigt, wenn er gegen die Finanzierung des NATO-Russland-Stellvertreter-Kriegs in der Ukraine war.

In jedem Fall geht es darum, dass die westliche Öffentlichkeit endlich die Wahrheit über diesen Konflikt erfährt, und zwar sowohl in Bezug auf das Scheitern der Gegenoffensive als auch in Bezug auf die Ermüdung und Frustration der Ukrainer. Ersteres beweist, dass die vom Steuerzahler bereitgestellten Mittel in Höhe von mehreren Milliarden Dollar für die Gegenoffensive keinen militärischen Nutzen gebracht haben, während letzteres darauf hindeutet, dass die Ukrainer nicht mehr so kampfeslustig sind wie früher. Beides zusammen deutet darauf hin, dass ein Waffenstillstand möglich ist.

Bedauerlicherweise "sind die US-Politiker nach der gescheiterten Gegenoffensive in einem selbst verschuldeten Dilemma gefangen", was laut der oben verlinkten Analyse darauf zurückzuführen ist, dass sie die Friedensgespräche im letzten Frühjahr sabotierten und sich dann weigerten, sie im letzten Winter wieder aufzunehmen. Seitdem ist der Weg zum Frieden sehr viel komplexer geworden, da die vier Hauptakteure in diesem Stellvertreterkrieg – Russland, die USA, die Ukraine und Polen – zunehmend divergierende Interessen haben, die die Möglichkeit eines Waffenstillstands erheblich erschweren.

Dennoch tragen die beiden "Enthüllungen", die die Mainstream-Medien soeben verbreitet haben, dazu bei, die öffentliche Meinung im Westen zugunsten dieses Szenarios zu verändern. Die erste Enthüllung über das Scheitern der Gegenoffensive reicht aus, dass sich der Durchschnittsbürger gegen die Fortsetzung des Stellvertreterkriegs wendet, während die zweite die am meisten gehirngewaschenen unter ihnen von ihrer Schuld freispricht, indem sie sie darüber informiert, dass eine wachsende Zahl von Ukrainern den Krieg ebenfalls beenden will. Niemand kann "proukrainischer sein als die Ukrainer selbst", sodass sich diese Gruppe unter Druck gesetzt fühlen würde, sich dem anzuschließen.

Inzwischen sprechen westliche Medien offen darüber, wie erschöpft und frustriert die Ukrainer geworden sind. Dabei handelt es sich um eine "Umprogrammierung", die darauf abzielt, die Wirkung der proukrainischen beziehungsweise bellizistischen und Anti-Friedens- beziehungsweise antirussischen Propaganda auf die westlichen Massen umzukehren. Der Zweck besteht darin, diese dazu zu bringen, das Szenario der Friedensgespräche und des Waffenstillstands zu akzeptieren, zu dem sie im Erfolgsfall führen könnten. Doch selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, werden die Auswirkungen der jüngsten Informationskampagne der Mainstream-Medien auf die Wahrnehmung der westlichen Öffentlichkeit wahrscheinlich unumkehrbar sein.

Übersetzt aus dem Englischen.

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

