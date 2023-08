Österreichischer Außenminister fordert Sondertribunal für Russland

In einem vorab veröffentlichten Redetext für das Gipfeltreffen der sogenannten Krim-Plattform droht der österreichische Außenminister, man werde "Russland nicht mit diesem Verbrechen davonkommen lassen". Nicht die einzige verbale Entgleisung Schallenbergs.

Quelle: AFP © Michal Cizek

In einem am Mittwoch vom österreichischen Außenministerium vorab veröffentlichten Redetext des Außenministers Alexander Schallenberg fordert dieser die Einrichtung eines Sondertribunals für Russland. "Wegen prorussischer Ansichten" — Moldawien verhängt Einreiseverbot gegen Komponist Goran Bregović Schallenberg von der konservativen Regierungspartei ÖVP nimmt heute virtuell am Gipfeltreffen der sogenannten Krim-Plattform teil. "Wir werden Russland nicht mit diesem Verbrechen davonkommen lassen. Österreich setzt sich an vorderster Front für die Einrichtung eines Sondertribunals ein", soll Schallenberg in seinem Redetext laut dem Außenministerium sagen. "Der Einmarsch in die Ukraine sei nicht der erste Bruch des Völkerrechts durch Russland gewesen", so der Redetext. Und weiter: "Die Wurzeln dieses Übels würden bis zur illegalen Annexion der Krim und der Stadt Sewastopol zurückreichen." Weiter findet sich in dem Text: "Doch die Absicht ist dieselbe geblieben: die Neuziehung internationaler Grenzen unter eklatanter Verletzung der UN-Charta." Die Ukraine leiste seit "546 Tagen tapferen Widerstand gegen die russische Brutalität." Österreich werde in seinem "Engagement für eine unabhängige, freie und prosperierende Ukraine nicht nachlassen", so Schallenberg weiter. Auch die Krim werde man nicht vergessen. "Die Krim gehört zur Ukraine", so der Außenminister. Die Krim-Plattform ist eine Initiative des ukrainischen Außenministeriums, die sich dafür einsetzt, "die volle Souveränität der Ukraine über die Krim in Einklang mit dem Völkerrecht wiederherzustellen". Die Plattform besteht seit August 2021, Österreich unterstützt die Initiative. Bei der Gründungsveranstaltung im August 2021 war Schallenberg dafür persönlich in Kiew. Mehr zum Thema – Ex-NATO-General: Ukraine kann Russland nicht besiegen

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.