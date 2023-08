"Wegen prorussischer Ansichten" — Moldawien verhängt Einreiseverbot gegen Komponist Goran Bregović

Wegen seiner Haltung zu Russland wird Goran Bregović mit einem Einreiseverbot nach Moldawien belegt. Das moldawische Innenministerium begründete die Einreiseverweigerung mit den pro-russischen Ansichten des Musikers.

Quelle: RT © Vladimir Astapkovich / RIA Novosti

Dem legendären bosnisch-serbischen Musiker und Komponisten Goran Bregović wurde am Sonntag wegen seiner pro-russischen Ansichten die Einreise nach Moldawien verweigert. Das teilte der Leiter des moldawischen Innenministeriums, Adrian Efros, mit. Bregović und seine Band sollten am Sonntag auf dem jährlichen Gustar-Festival auftreten. Die moldawische Grenzpolizei verweigerte ihnen jedoch am internationalen Flughafen von Chișinău die Einreise ins Land. Die Behörden begründeten den Schritt mit einer "Risikoanalyse". Sie beriefen sich dabei auch auf "Informationen" des Geheimdienstes und "internationaler Partner". Bloomberg: Londoner Gericht verweigert russischem F1-Rennfahrer die Einreise nach Großbritannien Im serbischen Außenministerium löste die Entscheidung Empörung aus. Es verlangte eine Erklärung für das Verbot und erklärte, es entspreche "nicht den traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und Moldau". Am Montag erklärte Efros auf einer Regierungssitzung, Bregović stehe seit 2022 auf der nationalen Liste der unerwünschten Personen, weil er angeblich Russland unterstütze. Er trat auf der Krim auf, nachdem diese für den Beitritt zu Russland gestimmt hatte. Infolge des Ausbruchs der Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine im vergangenen Jahr trat er außerdem in Moskau auf. "Nach Beginn des Krieges in der Ukraine zeigte Bregović pro-russische Ansichten", sagte der Minister. Er fügte hinzu, dass es auch "andere Gründe für das Verbot der Einreise in das Hoheitsgebiet der Republik Moldau" gebe, die von den Sicherheitsbehörden berücksichtigt worden seien. Efros erklärte zudem, es sei unklar, ob Bregović von seinem unerwünschten Status in Moldawien gewusst habe. Ihm zufolge waren jedoch die Organisatoren des Gustar-Festivals, die den Musiker eingeladen hatten, über sein Auftrittsverbot informiert. Bregović selbst äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung der moldawischen Behörden. Der Musiker wies darauf hin, dass er zuvor "viele Tourneen mit vielen Musikern in ganz Europa unternommen und nirgendwo Schwierigkeiten gehabt" habe. Der ehemalige moldawische Präsident und Vorsitzende der oppositionellen Partei der Sozialisten, Igor Dodon, reagierte ebenfalls auf das Verbot. Er beschuldigte die derzeitige EU-freundliche Regierungschefin des Landes, Maia Sandu, persönlich für das Verbot verantwortlich zu sein. Unter Sandus Führung wird die Regierung Moldawiens immer russlandkritischer und geht hart gegen pro-russische Tendenzen im Land vor. Vor kurzem wurde die Șor-Partei verboten, die von den Behörden als Werkzeug der "Oligarchen" bezeichnet wurde. Sandu hat Moskau auch vorgeworfen, ein Komplott zum Sturz ihrer Regierung zu schmieden und die Lage in Moldawien zu destabilisieren. Moskau hat diese Behauptungen vehement zurückgewiesen. Mehr zum Thema - Estland verweigert Immobilienbesitzern aus Russland Einreise

