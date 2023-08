US-Außenminister Blinken spricht mit in Russland inhaftiertem US-Amerikaner

Paul Whelan, der wegen Spionage in Russland verurteilt wurde, ist Staatsbürger der USA, Kanadas, Irlands und des Vereinigten Königreichs. Zudem ist er ehemaliges Mitglied der US-Marine.

Quelle: Sputnik © Ilya Pitalew

US-Außenminister Antony Blinken hat am Mittwoch mit Paul Whelan telefoniert, wie Whelans Bruder David bestätigt hat. Russland hatte den ehemaligen US-Marine-Soldaten im Jahr 2020 wegen Spionage zu sechzehn Jahren Haft verurteilt. Washington betrachtet ihn als "zu Unrecht inhaftiert" und versucht, über seine Freilassung zu verhandeln. USA schließen neuen Austausch von Inhaftierten mit Russland nicht aus "Ich war mir bewusst, dass der Anruf stattgefunden hat. Ich weiß nichts, außer dass Paul offenbar ein offenes Gespräch mit Außenminister Blinken geführt hat", sagte David Whelan gegenüber RIA Nowosti und fügte hinzu, dass Blinken "ein sehr freundlicher Mensch" sei, der sich trotz seines vollen Terminkalenders Zeit für einen Anruf bei seinem inhaftierten Bruder genommen habe. Das Außenministerium hat noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Anruf abgegeben. Laut CNN, das sich auf eine mit dem Anruf vertraute Quelle beruft, sagte Blinken zu Whelan, er solle "den Glauben bewahren" und dass die USA "alles tun, was wir können, um Sie so bald wie möglich nach Hause zu bringen." Whelan wurde im Dezember 2018 verhaftet, nachdem er einen USB-Stick von einem verdeckten Ermittler des russischen Staatssicherheitsdienstes (FSB) angenommen hatte. Sein Verteidiger beharrte darauf, dass Whelan dachte, das Laufwerk enthalte Fotos von einer Veranstaltung, die er mit einem russischen Freund besucht hatte, und argumentierte, dass er ein Opfer einer Falle war. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Whelan hinter streng geheimen Informationen über aktive Mitglieder des FSB her gewesen sei. Er wurde im Juni 2020 für schuldig befunden. Die USA haben Whelan als "zu Unrecht inhaftiert" bezeichnet, was darauf hindeutet, dass sie glauben, dass die Anklage gegen ihn politisch motiviert war. Botschafterin Lynne Tracy besuchte ihn im Mai in der Gefangenenkolonie in Mordowien und erklärte gegenüber den Medien, seine Freilassung habe für Washington "absolute Priorität". Whelan wurde für den Gefangenenaustausch im Dezember 2022, bei dem Washington den russischen Geschäftsmann Viktor Bout gegen den verurteilten Drogenschmuggler und Basketballstar Brittney Griner austauschte, bekanntlich nicht berücksichtigt. CNN berichtet über Freilassung eines US-Marines in Russland Berichten zufolge haben die USA "enge Sanktionserleichterungen" in Erwägung gezogen und sich an Verbündete gewandt, die mutmaßliche russische Spione festhalten, um einen Austausch für Whelan und einen ebenfalls wegen Spionage angeklagten Journalisten zu arrangieren. Im April hatte Russland erklärt, dass es den Wall Street Journal-Reporter Evan Gerschkowitsch "auf frischer Tat" ertappt habe, als er versuchte, an Staatsgeheimnisse über Operationen der Militärindustrie zu gelangen. Der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, kommentierte am Mittwoch die Spekulationen über einen möglichen Austausch in mehreren US-Medien mit den Worten, die Angelegenheit werde von "autorisierten Stellen" untersucht. "Wir fordern amerikanische Politiker und Medien auf, die zuständigen Behörden beider Länder in Ruhe arbeiten zu lassen. Hören Sie auf, mit den Schicksalen der Menschen zu spielen und überlassen Sie die Suche nach 'Lösungen' den Fachleuten", sagte Antonow. Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg: Selenskij verlängert Kriegsrecht, annulliert Parlamentswahlen

