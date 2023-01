CNN berichtet über Freilassung eines US-Marines in Russland

CNN hat berichtet, dass der US-Marine Taylor Dudley in Russland freigelassen wurde. Nach Angaben des Fernsehsenders hatte es etwa neun Monate lang stillschweigende Verhandlungen über die Freilassung des US-Amerikaners gegeben, der beim Grenzübertritt in Russland festgenommen worden war.

Quelle: Sputnik © Igor Sarembo

Russland habe den 35-jährigen US-Marine-Veteranen Taylor Dudley aus Michigan freigelassen, berichtet der US-Fernsehsender CNN. Er sei im April 2022 beim Überschreiten der Grenze zwischen Polen und dem Gebiet Kaliningrad von russischen Grenzbeamten festgenommen worden. Dudley sei auf einem Musikfestival in Polen gewesen und habe aus unklaren Gründen die russische Grenze überquert, berichtet der Sender. Nach 14 Jahren Haft: Wiktor But gegen US-Basketballerin Brittney Griner ausgetauscht Dudleys Festnahme sei nicht bekannt gegeben worden, da seine Familie die Verhandlungen über seine Freilassung hatte vertraulich behandelt wissen wollen. Nach Angaben des US-Senders waren die Verhandlungen vom Richardson Center for Global Engagement geführt worden, einer gemeinnützigen Organisation. Der Vizepräsident des Zentrums, Mickey Bergman, stellte klar, dass es bei der Freilassung von Dudley auf US-amerikanischer Seite keinen Austausch gegeben habe. In einer separaten Erklärung für CNN teilte das Zentrum mit, dass Dudley am russisch-polnischen Grenzübergang Bagrationowsk-Bezledy freigelassen wurde. Das US-Außenministerium und die US-Botschaften in Moskau und Warschau waren ebenfalls an dem Verfahren beteiligt. Das Zentrum teilte dem Fernsehsender mit: "Wir haben in Moskau und Kaliningrad hart daran gearbeitet und das Thema erstmals bei unseren Treffen mit russischen Beamten zu Brittney Griner, Paul Whelan und Trevor Reed angesprochen." Die russischen Behörden äußerten sich nicht zu der angeblichen Freilassung Dudleys. Am 8. Dezember 2022 hatte auf dem Flughafen von Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) ein Gefangenenaustausch stattgefunden: Die US-Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner war gegen den Russen Wiktor But ausgetauscht worden, der in den Vereinigten Staaten eine Haftstrafe wegen angeblichen Waffenhandels zu verbüßen gehabt hatte. Fall Brittney Griner: Moskauer Gericht lässt Urteil unverändert Die 32-jährige Griner ist zweimalige Olympiasiegerin (2016, 2020) und Weltmeisterin (2014, 2018) mit der US-Basketballnationalmannschaft. Seit 2015 spielt sie für den Jekaterinburger Basketballverein UGMK. Im Februar 2022 war sie auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo mit Haschischöl enthaltenden Vape-Patronen in ihrem Handgepäck festgenommen worden. Ein Gericht verurteilte Griner wegen Drogenschmuggels zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren. Im November wurde sie von der Untersuchungshaftanstalt in eine Strafkolonie mit minimaler Sicherheitsstufe verlegt. Paul Whelan, ein US-Amerikaner, der 2020 wegen Spionage zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, ist in Russland inhaftiert. Im selben Jahr war Trevor Reed, ein US-Student, wegen Angriffs auf einen Polizeibeamten zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember 2022 berichtete der stellvertretende russische Außenminister Sergei Werschinin, dass sich mehr als 60 Russen aufgrund unlauterer Anschuldigungen in US-Gefängnissen befinden. Mehr zum Thema - Nach Rückkehr aus US-Haft: Wiktor But wird Liberaldemokrat

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.