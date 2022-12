Nach 14 Jahren Haft: Wiktor Butt gegen US-Basketballerin Brittney Griner ausgetauscht

Russland hatte viele Jahre vergeblich für die Freilassung seines Staatsangehörigen Wiktor But aus der Strafhaft in den USA gekämpft. In den vergangenen Monaten wurde offenbar über einen Austausch des Russen gegen die wegen Drogenbesitzes in Russland verurteilte US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner verhandelt.

Quelle: www.globallookpress.com © wr1/Natthawat Wongrat

Wie russische und US-amerikanische Medien am Donnerstagnachmittag übereinstimmend melden, haben russische und US-amerikanische Behörden heute den Austausch der US-Basketballerin Brittney Griner gegen den russischen Staatsangehörigen Wiktor But vorgenommen. In Russland hinter Gittern: US-Basketballspielerin Griner bittet US-Präsident Biden um Hilfe Der 55-jährige Wiktor But befand sich seit dem 6. März 2008 in Haft in den USA. Er wurde beschuldigt, der kolumbianischen Rebellenmiliz FARK Waffen zum Kauf angeboten zu haben, bestritt jedoch stets diesen Vorwurf. Am 5. April 2012 wurde er in New York zu 25 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Die 32-jährige Griner wurde am 17. Februar 2022 im Moskauer Flughafen Scheremetjewo verhaftet, weil sie Haschischöl mitführte. Am 4. August wurde sie vor einem Moskauer Gericht zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt. Nach Angaben des Außenministeriums der Russischen Föderation wurde der Austausch am 8. Dezember 2022 auf dem Flughafen von Abu Dhabi durchgeführt. Die Russische Föderation, heißt es in der Erklärung weiter, hatte lange Zeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika über die Freilassung von Herrn But verhandelt: "Washington lehnte es kategorisch ab, einen Dialog über die Einbeziehung des russischen Staatsangehörigen in das Austauschprogramm aufzunehmen. Dennoch setzte sich die Russische Föderation weiterhin aktiv für die Freilassung des russischen Staatsangehörigen ein." Mehr zum Thema – USA bieten Russland Gefangenenaustausch an – Russisches Außenamt weist auf fehlende Anfragen hin

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.