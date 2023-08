Russisches Verteidigungsministerium: USA bereiten neue Pandemie vor

Washington hat mit den Vorbereitungen für die nächste Pandemie begonnen. In deren Rahmen wollen die USA neue Virusmutationen untersuchen, gibt Igor Kirillow bekannt, der Chef der ABC-Abwehrtruppen der russischen Streitkräfte.

Die USA sind dabei, ihre strategischen Pläne zur Etablierung einer globalen Kontrolle über die biologische Lage umzusetzen. Darauf sind die Aktivitäten des im Juli 2023 gegründeten Büros zur Vorbereitung und Reaktion auf potenzielle Pandemien (Office of Pandemic Preparedness and Response Policy) ausgerichtet. Dies erklärte Generalleutnant Igor Kirillow, der Chef der ABC-Abwehrtruppen der russischen Streitkräfte, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Ihm zufolge wird die Einrichtung von Paul Friedrichs geleitet, einem pensionierten Generalmajor der US Air Force. Friedrichs befasse sich im Auftrag des Nationalen Sicherheitsrats der USA mit den Angelegenheiten der biologischen Landesverteidigung und globalen Gesundheit. Hierzu sagte Kirillow wörtlich: "Zu den Schwerpunkten dieser Behörde gehören Aktivitäten zur Entwicklung von Impfstoffen sowie Medikamenten zur Bekämpfung von Viren und ihren gentechnisch veränderten Varianten, aber auch die Einführung fortschrittlicher Technologien in der Bioproduktion. So begannen die USA wie schon 2019 mit der Suche nach Virusmutationen, um sich auf eine neue Pandemie vorzubereiten." Russisches Verteidigungsministerium: Ukraine sammelte im US-Auftrag hochpathogene Vogelgrippe-Viren Wie Kirillow weiter mitteilte, sei die neue US-Einrichtung dafür verantwortlich, eine Strategie sowie Maßnahmen zur Bekämpfung bekannter und unbekannter biologischer Herausforderungen zu entwickeln und zu koordinieren. Dazu gehörten auch Krankheitserreger, die zu einem weiteren globalen Notfall führen könnten. Laut Kirillow schließt Moskau nicht aus, dass die Vereinigten Staaten sogenannte Verteidigungstechnologien für Angriffszwecke einsetzen könnten. Außerdem sei es möglich, dass man die besagten Technologien zum Zwecke einer globalen Führungspolitik verwende, wofür Krisensituationen biologischer Natur geschaffen würden. Ferner betonte Kirillow, dass die Projekte des Pentagons darauf abzielten, potenzielle Biowaffenstoffe wie Milz­brand, Tularämie sowie Coronaviren zu untersuchen. Zugleich stellte er fest, dass sich Krankheitserreger, für die das US-Militär Interesse bekunde, pandemisch ausbreiten würden. Mehr zum Thema - Robert Kennedy Jr.: "Wir haben Biolabore in der Ukraine, weil wir Biowaffen entwickeln"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.