Lokale Behörden: Drei Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte westlich von Orechow vernichtet

Nach Angaben des kommissarischen Gouverneurs des Gebiets Saporoschje haben Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte versucht, die Stellungen der Streitkräfte der Russischen Föderation im Bezirk Rabotino anzugreifen. Alle Gruppen seien vernichtet worden.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Die russischen Streitkräfte haben drei Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte westlich von Orechow im Gebiet Saporoschje vernichtet, berichtet der kommissarischeGouverneur Jewgeni Balizki. Seinen Angaben zufolge hatte die Angriffsgruppe der ukrainischen Streitkräfte versucht, die Stellungen der Streitkräfte der Russischen Föderation im Gebiet Rabotino anzugreifen. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Zur gleichen Zeit entdeckte unsere Luftaufklärung die Konzentration von drei Angriffsgruppen westlich von Orechow. Alle Gruppen wurden vernichtet, die verbliebenen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte zogen sich in Richtung Norden zurück." Balizki stellte klar, dass der Feind versucht, wieder zu Kräften zu kommen und Angriffsgruppen zu bilden, was ihm jedoch nicht gelingt. Er fügte hinzu, dass die ukrainischen Soldaten in Gruppen ohne Unterstützung gedankenlos niedergemetzelt werden. Der kommissarischeGouverneur fügte hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden 39 Versuche unternommen haben, bewohnte Gebiete des Gebiets Saporoschje in den Richtungen Pologi, Tokmak und Wassiljewka zu beschießen. Mehr zum Thema - Podoljaka: Neuer Brückenkopf im Norden bahnt sich an

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.