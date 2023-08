"Provozierte mit Handschlag" – Rada-Abgeordnete fordern Disqualifizierung russischer Fechterin

Obwohl der ukrainischen Fechterin die Teilnahme an Olympia vom IOC-Chef persönlich zugesichert wurde, bleibt sie weiterhin für den verweigerten Handschlag mit ihrer russischen Rivalin Anna Smirnowa disqualifiziert. Das wollen ukrainische Rada-Abgeordnete nicht hinnehmen und fordern das IOC auf, nun Smirnowa für den Handschlagversuch zu bestrafen.

Quelle: AFP © Andreas Solaro

Die ukrainische Fechterin Olga Charlan hatte bei einem Weltmeisterschaftsspiel am 27. Juli ihrer russischen Rivalin Anna Smirnowa statt des nach den Regeln des Fechtsports obligatorischen Handschlags ihren Säbel ausgestreckt. Für dieses unsportliche und aggressive Verhalten war sie zwar zunächst für zwei Monate disqualifiziert worden. Kurze Zeit später hat der Internationale Fechtverband auf Druck des IOC und der Ukraine seine Entscheidung jedoch revidiert und die Disqualifizierung aufgeschoben, um die weitere Teilnahme Charlans am Wettbewerb zu ermöglichen. "Abgrüßen mit dem Säbel": Fechtverband hebt Suspendierung auf und ändert Regel IOC-Chef Thomas Bach, selbst in der Vergangenheit ein Fechter, schrieb Charlan einen rührseligen Brief und sicherte ihr persönlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 zu. Der Deutsche Fechtverband lobte die Ukrainerin für ihr mutiges "Abgrüßen mit dem Säbel". Diese Sonderbehandlung hat den ukrainischen Sportfunktionären nicht gereicht. Wie das Nachrichtenportal Strana berichtet, haben Rada-Abgeordnete vom ukrainischen Sport auf der Website des ukrainischen Parlaments einen Entwurf mit einem Appell an das Olympische Komitee, die internationalen Sportverbände und Parlamente befreundeter Ländern veröffentlicht. Im Dokument fordern sie diese auf, die Disqualifikation der ukrainischen Säbelfechterin Charlan zu verurteilen und ihre Rivalin Smirnowa auf Lebenszeit zu disqualifizieren. Der Appell besagt, dass Charlan Recht gehabt hatte, als sie der Russin ihre Hand verweigerte, und Smirnowa sie mit dem Versuch des Handschlags provoziert hatte. Die Verfasser schlagen vor, neben der Russin auch all diejenigen zu bestrafen, die an der Disqualifizierung der Ukrainerin beteiligt waren. Ob der Appell die ukrainische Politik zu weiteren Schritten veranlasst, ist noch ungewiss. In der Ukraine ist man der Auffassung, dass Smirnowa Charlan mit ihrem Handschlagversuch absichtlich provozieren wollte, weil die russische Delegation hätte wissen müssen, dass Charlan der Russin nicht die Hand geben wollte. Meinung Die Regeln des Fechtsports und die "regelbasierte Weltordnung" Die russische Sportlerin hatte nach dem Vorfall 50 Minuten am Ring ausgeharrt, weil sie auf die Jury-Entscheidung über die Beendigung des Kampfes gewartet hatte. Charan hat in einem Interview das Verhalten ihrer russischen Rivalin abschätzig kommentiert. Ihr sei es egal gewesen, sie hätte da sitzen können, bis sie blau im Gesicht wäre. Alle internationalen Verbände müssten ihre Regeln ändern, weil die Ukrainer den Russen keinen Handschlag geben wollen. "Regeln müssen geändert werden, weil die Welt sich ändert", forderte Charlan. In Russland wird unterdessen in der Fachpresse Kritik laut, dass russische Sportfunktionäre mit ihrem Schweigen zu dem Vorfall der Ukraine zu einem PR-Sieg verholfen haben. "Selbst viele westliche Sportfans und Journalisten waren vom dreisten Verhalten der ukrainischen Nationalmannschaftsleiterin Olga Charlan unangenehm überrascht und auch von der Art und Weise, wie der internationale Verband auf Druck des IOC die Regeln mitten im Wettbewerb änderte. Trotz der hysterischen Kommentare unserer Gegner könnte das Pendel der öffentlichen Meinung durchaus zugunsten der Russen ausschlagen", schrieb das russische Fachportal Sportexpress am Donnerstag. Mehr zum Thema – Säbel statt Hand: Internationaler Fechtverband disqualifiziert ukrainische Sportlerin

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.